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BAŞKAN BAHAR; “LİMAN, ANTALYALILARIN İRADESİYLE ANTALYA’NIN İDARESİNDE OLMALIDIR”

BAŞKAN BAHAR; “LİMAN, ANTALYALILARIN İRADESİYLE ANTALYA’NIN İDARESİNDE OLMALIDIR”
ANTALYA
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BAŞKAN BAHAR; “LİMAN, ANTALYALILARIN İRADESİYLE ANTALYA’NIN İDARESİNDE OLMALIDIR”
 
Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Limanı’nın işletme süresinin torba kanunla 19 yıl daha uzatılmak istenmesini doğru bulmadıklarını belirterek ilgili maddenin geri çekilmesini talep etti. Bahar, Antalya Limanı’na şehrin dinamiklerinin talip olması gerektiğini ve bu yapının içinde olabileceklerini yineleyerek, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.
 
Uyguladığı yüksek navlun fiyatları nedeniyle Antalya iş dünyası tarafından sıklıkla sert eleştirilere maruz kalan Antalya Limanı, bu kez de işletme süresinin ihale yapılmaksızın 19 yıl daha uzatılmak istenmesiyle gündeme geldi. 49 yıldan kısa süreliğine özelleştirilen limanların işletme sürelerinin ihalesiz uzatılmasını öngören bir maddenin, Torba Kanun Teklifine eklenmesiyle dikkatleri üzerine toplayan Antalya Limanı, 1998 yılında 30 yıllığına özelleştirilmişti. Özelleştirme, dolayısıyla işletme süresi de 2028 yılında sona erecek olan Antalya Limanı’nın işletme hakkı, 2021 yılı Ocak ayında 140 milyon dolar karşılığında Katarlı QTerminals şirketine devredilmişti. Söz konusu maddenin yer aldığı Torba Kanun Teklifinin yasalaşması halinde Antalya Limanı, ihale yapılmaksızın 2047 yılına kadar Katarlı QTerminals şirketinin olacak.
VAZGEÇMEDİK, VAZGEÇMEYECEĞİZ
Yıllardır Antalya Limanı’nın ihaleye çıkacağı günü beklediklerini, geçmişte defaatle deklare ettikleri gibi bugünde Antalya Limanı’na talip olduklarını belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, söz konusu maddenin geri çekilmesini ve Devletin konuya büyüteçle bakıp ihracatın önünü açacak, kente ait bir değeri şehre kazandırma anlayışıyla hareket etmesini talep etti. Limanın uzun yıllardır Antalya’nın kanayan yarası olduğunu belirten Bahar, “Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bugünde Antalya Limanı’nın işletmesine talibiz. Liman, Antalya’nın en önemli ekonomik değerlerinden biridir, Antalya’nın geleceğine ipotek konmasına seyirci kalamayız. Liman, Antalyalıların iradesiyle Antalya’nın idaresinde olmalıdır” diyerek tepkisini ve kararlılığını dile getirdi.
SANAYİCİ LİMANI KULLANAMIYOR
Antalya OSB sanayicilerinin uygulanan yüksek navlun ücretleri nedeniyle uzun yıllardır Antalya Limanı’nı kullanamadığını, sanayicilerin kendilerinden limanın iyileştirilmesi ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi için sıklıkla talepte bulunduğunu aktaran Bahar, “Bölge sanayicilerimiz ürünlerini karayoluyla İzmir ya da Mersin limanlarına gönderip ihracatlarını bu illerimizden yapıyor. Çünkü Antalya Limanı, üzerine karayolu lojistik maliyeti eklenmesine rağmen, İzmir ya da Mersin’deki limanlardan çok daha pahalıdır. Yıllardır bu zihniyet ile mücadele eden Antalya iş dünyasının bu soruna artı 19 yıl daha katlanması mümkün değildir. Şehrin dinamikleri ile birlikte Antalya Limanı’nın işletmesine talibiz. Antalya OSB olarak, çok daha iyi bir şekilde, kar amacı gütmeden Antalya Limanı’nı işleterek kent ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.
YENİ BİR SÜREÇ
Limandaki sorunlarla ilgili çözüm önerilerini dile getiren Bahar; “Özelleştirme süresi dolduğunda Devletimiz yeni bir süreç başlatır, ister sadece 19 yıllığına ya da ister 49 yıllığına Antalya Limanı’nı özelleştirir ve bir ihale düzenler. İhalenin gereksinimlerini karşılayan firma da Antalya Limanı’nın yeni işletmecisi olur. Tüm sanayicilerimiz ile konuyu yakından takip etmeye ve Antalya Limanı’ndaki sorunların son bulması için çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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