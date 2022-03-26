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ANTGİAD BASIN BÜLTENİ / ANTGİAD'IN KONUĞU Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin

ANTGİAD BASIN BÜLTENİ / ANTGİAD'IN KONUĞU Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin
ANTALYA
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Tarih   : 26.03.2022
Sayı     : GS/DD/10
Konu : Basın Bülteni
 
Antalya bir krizi daha kaldırmaz
Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Olağan Genişletilmiş Toplantısı, Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin’in katılımıyla gerçekleştirildi. ANTGİAD üyelerinin yoğun bir katılımıyla gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, dernek çalışmaları ve ekonomi üzerine görüşlerini dile getirdi.
İkinci kütüphane Döşemealtı’na
Konuşmasına yakın zamanda Antalyaspor işbirliği ile hizmete açacakları Döşemealtı Gençlik Kütüphanesi’nin çalışmalarını anlatarak başlayan Başkan Sert, kütüphane için geri sayıma başladıklarını dile getirdi. Kepez’den sonra Döşemealtı Bölgesi’ne de bir kütüphane açarak gençliğe bir ışık yakmak istediklerini belirten Başkan Osman Sert, “Biz gençler bu ülkenin geleceği olarak genç kardeşlerimizin yolunu açmaktan onlara biraz da olsa bir ışık olmaktan çok memnunuz. Umuyorum burada okuyan gençler bu ülkenin geleceğinde önemli bir imza olacaktır” dedi.
Kütüphane için bir kitap bağış kampanyası başlattıklarını da ifade eden ANTGİAD Başkanı Sert, “Bu kampanyaya hepinizin desteklerini bekliyorum. Bu kütüphanemizi gelin hep birlikte gençlerimize armağan edelim” diye konuştu.
ANTGİAD kenti sanat ile buluşturuyor
Kenti sanat ile de buluşturduklarını ifade eden Başkan Osman Sert, “Konyaaltı’nda daha sonra Kepez’de vatandaşlarımızı tiyatro ile buluşturduk. İki oyunumuz da çok büyük ilgi gördü. Bir kentte sanat ilerlemeden ne kültürel gelişim ne de ekonomik gelişim sağlanabilir. Bunun için şimdi bu oyunu diğer ilçelerimize de taşıyarak ne kadar çok vatandaşımızı buluşturabilirsek o kadar iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.
Rusya ile Ukrayna savaşı sadece turizmi değil tarımı da vurdu
Konuşmasına ekonomi üzerine bilgiler vererek devam eden ANTGİAD Başkanı Osman Sert, “Antalya olarak 2020 yılından bu yana zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemiden en çok etkilenen kent olduğumuzu bundan önce çok kez söyledim. Şimdi tam pandemiyi atlatıyoruz, tam her şey yoluna girecek derken yeni ekonomik sarsıntılar ile ayakta kalma mücadelesi veriyoruz. Bu yıl turizm beklentimiz 2019 yılı seviyelerinde olacakken yaşanan Rusya-Ukrayna krizi ile yine bir belirsizliğin içerisine girmiş bulunmaktayız. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş durumu sadece turizmimizi de değil belki daha büyük bir şekilde tarım sektörümüzü etkiliyor. Tarımsal üretimimizin en büyük alıcısı olan 2 Pazar şu an bir savaş halinde. Oraya ne tırlarımız rahatça girebiliyor ne de ürünlerimizi yollayabiliyoruz” dedi.
Antalya ekonomisi çok hassas
Antalya ekonomisinin çok hassas bir dengede olduğunu dile getiren Başkan Osman Sert, “Hani bir söz vardır, ‘Çin'de bir kelebek kanat çırpsa Atlantik'te fırtına çıkar’ diye bizler Antalya olarak bunun en büyük örneğiyiz. Çin’den çıkan bir virüs, Rusya’dan atılan bir kurşun ya da yaşanan en ufak bir kriz her kenti ve ülkeyi ekonomik olarak etkilemekte ama Antalya’da bir fırtına etkisi yaratmaktadır. Bizler bu fırtınayı bir kez daha yaşarsak kaldırabilir miyiz bilmiyorum. Son yıllarda yaşanan krizlerin hepsinden bir şekilde ayağa kalktık. Güçlü bir şekilde yeniden canlandık. Ancak 2 sene süren pandemi, üzerine bu sene en büyük pazarlarımız olan 2 ülke arasındaki savaş durumu inanın yaşanan bu süreçler ekonomik olarak bizlere nasıl atlatacağımızı düşündürüyor” şeklinde konuştu.
Fiyatlar yükseliyor hem üretici hem tüketici zarar görüyor
Yaşanan krizlerin yeni pazar çeşitliliği yaratacak hamleler için bir adım olabileceğini söyleyen Başkan Osman Sert, “Bugünden yarına çok kolay olmasa da bunu yapabilmek mümkün olabilir. Ancak 3 gün önce TÜİK tarafından açıklanan verilere göre tarımsal enflasyon yıllık yüzde 58 olmuş durumda. Bu artışların içerisinde de gübre ve toprak geliştirici ürünlerde yüzde 154, enerji ve yağlarda da yüzde 100’ün üzerinde bir enflasyon yaşanmakta. Krizlerin çaresini yeni pazarlarda arayabiliriz ama bu girdi maliyetleriyle üretip satmak gerçekten çok zor. Bir an önce girdi maliyetlerini aşağıya çekecek çalışmalar yapılmalı. Bu maliyetler bugün sadece tarım sektöründe de geçerli değil. İnşaat sektöründe demir, çimento gibi ana kalem malzemelerde artık günlük bile değil anlık fiyatlar veriliyor. Sanayi sektöründe de enerji maliyetleri, hammadde fiyatları sürekli yükseliyor. Üretime yansıyan bu artışlar doğal olarak etiketlere de yansıyor. Sonuç olarak yaşanan enflasyon hem üretici için hem de vatandaşlarımız için baş edilmez bir hale geliyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Alkin, ANTGİAD üyeleriyle buluştu
Başkan Osman Sert’in ardından ANTGİAD Üyelerine ‘Küresel Riskler Çerçevesinde Dünya ve Türkiye’yi Bekleyen Ekonomik Gelişmeler’ başlıklı bir sunum yapan ekonomist Emre Alkin, Antalya’da gençlerin enerjisi ile buluşmaktan memnun olduğunu söyledi. Türkiye ve dünya ekonomisinin son yıllarda olağanüstü dönemlerden geçtiğini de ifade eden Alkin, sunumunun ardından ANTGİAD üyelerinin sorularını yanıtladı.  
Başkan Sert, Emre Alkin’e katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediyesini takdim etti. Yine 3-4 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz Antalya Deprem Çalıştayı"na çok değerli katkılarından dolayı Akdeniz Üniverisitesi Deprem Uygulamaları Araştırma- Uygulama Merkezi Müdürü  Doç.Dr. Ramazan Özçelik ve Müdür Yardımcısı, aynı zamanda üyemiz  Doç.Dr. Ferhat Erdal' a teşekkür plaketlerinin takdiminin ardından hep birlikte çekilen aile fotoğrafı ile toplantı sona erdi.
 
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri
 
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