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ANTALYA OSB'DE İNOVATİF FİKİRLER YARIŞACAK

ANTALYA OSB'DE İNOVATİF FİKİRLER YARIŞACAK
ANTALYA
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-ANTALYA OSB’DE İNOVATİF FİKİRLER YARIŞACAK
-ANTALYA OSB’DEN AR-GE VE İNOVASYON YARIŞMASI
-ANTALYA OSB AR-GE & İNOVASYON PROJE PAZARI 2022 BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI
 
Antalya OSB, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması amacıyla düzenlediği Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin startını verdi.
 
Antalya Organize Sanayi Bölgesi, üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlenmesi, Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirdiği Antalya OSB Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2022 Etkinliğinin başvuru sürecini başlattı. Etkinlik kapsamında bir proje yarışması ve sergisi gerçekleştirilecek. Katılımcılar, ‘Tarım, Kimya, Çevre, Biyoteknoloji (Tarımsal ve Hayvansal), Gıda’ – ‘Enerji, Makine, Elektrik - Elektronik, İnşaat, Yazılım, Bilişim’ ve ‘Yapay Zeka, Sağlık ve Tıp Teknolojileri, Biyomalzeme, İlaç ve Kozmetikten’ oluşan 3 farklı kategoride geliştirdikleri ar-ge ve inovasyon temelli proje önerileri ile yarışmaya başvuruda bulunabilecek.
BİRİNCİLERE 15 BİN TL ÖDÜL
Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022 olan yarışmada her kategori kendi içerisinde ayrı ayrı değerlendirilip, ilk üçe girenlere ödül verilecek. Kategori birincileri 15 bin TL, ikincileri 10 bin TL, üçüncüleri ise 7 bin 500 TL ödül kazanacak. Yarışmanın ödül töreni ise 27 Mayıs 2022 günü Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü İdari Hizmet Binası Atatürk Konferans Salonunda yapılacak. Ödül töreninden bir gün önce açılacak sergi ile dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan proje önerilerinin yatırımcılar ile birlikte kamuoyuyla buluşması sağlanacak. Yarışma başvuruları www.antalyaosbprojepazari.com adresinden online olarak yapılabilecek.
FİKRİ OLAN HERKES KATILABİLİR
Yarışmaya katılan proje önerileri iki aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Alanında uzman akademisyenler ile sanayicilerden oluşan Bilim ve Danışma Kurulu, projeleri çeşitli kriterler üzerinden değerlendirip puan verecek. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Yürütme Kurulu ise kazananları belirleyecek. Proje pazarı etkinliği ile akademisyenlere, sanayicilere, araştırmacılara, Ar-Ge ve tasarım merkezi çalışanlarına, öğrencilere ve profesyonellere somut ar-ge proje fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlamayı hedeflediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “İlkini 2018 yılında düzenlediğimiz Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği, hedeflediğimizin üzerinde bir başvuru ve başarı ile sonuçlandı. 211 proje arasından seçilen 165 proje sergilenmeye hak kazandı. Söz konusu 162 proje Bilim ve Danışma Kurulumuz tarafından titizlikle incelendi ve 9 proje ödüle layık görüldü. Proje Pazarı Etkinliğimiz sonucunda yatırım alan ve ticarileşen projeler oldu, etkinliğimiz aynı zamanda yeni iş birliklerinin ve ortaklıkların doğmasına da vesile oldu” dedi.
BAŞKANDAN DAVET
Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı 2020 Etkinliğinin pandemi nedeniyle iptal edildiğini hatırlatan Bahar, “2019 yılı Aralık ayında başvuru sürecini başlattığımız ikinci etkinliğimizi tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Eğer pandemi meydana gelmeseydi etkinliğimize başvuruda bulunan 280 proje, yatırım alacak ya da ticarileşebileceği bir platformda yatırımcıların dikkatine sunulmuş olacaktı. Bu 280 proje için zaman dışında kaybedilen bir şey söz konusu değildir. Eğer bu projeler, etkinlik katılım koşullarını halen ihtiva ediyor ise hiç vakit kaybetmeden başvuruda bulunmalarını özellikle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı Etkinliği 2022’nin Antalya OSB’de gerçekleştirmeyi hedefledikleri teknolojik dönüşümün çok önemli bir ayağı olarak gördüklerini aktaran Başkan Ali Bahar, “Ülkemizde üretilen katma değerin artmasına vesile olacak tüm proje sahiplerini Antalya OSB’ye ve etkinliğimize davet ediyoruz” diyerek ekosistemin tüm paydaşlarına çağrıda bulundu.
 
 
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