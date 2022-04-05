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ANTGİAD BASIN BÜLTENİ - ANTGİAD’a KÖK’lü onur

ANTGİAD BASIN BÜLTENİ - ANTGİAD’a KÖK’lü onur
ANTALYA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Tarih     : 04.04.2022
Sayı        : GS/DD/13
Konu     : Basın Bülteni
 
ANTGİAD’a KÖK’lü onur
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından bu yıl 3’üncü kez düzenlenen Kente Önem Katanlar Ödülleri’nde (KÖK) Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü kazanan Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) büyük bir mutluluk yaşıyor.
ATSO tarafından düzenlenen Kente Önem Katanlar 2022 Ödülleri ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. ATSO’nun 140’ıncı Kuruluş Yıldönümü’nün de kutlandığı törende ANTGİAD, Kepez Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdikleri Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi projesiyle Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülünü kazandı. Dernek olarak bu ödüle layık görülmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, “Şehrimizin genç, dinamik bir STK’sı olarak kentimize, gelecek nesillere hizmet edecek projeler üretmek tabi ki her daim öncelikli sorumluluğumuz ama bu projelerin ödüllendirilmesi bizler için ayrı bir mutluluk ve enerji kaynağı olmakta. Bu ödül bizleri önümüzdeki çalışmalar için motive etti. ANTGİAD olarak her zaman hem kentin gençlerine hem de kentimize bir katkı koymak için çalışıyoruz. ATSO gibi 140 yıllık bir kurumdan da böylesi anlamlı ve özel bir ödülü almak derneğimize bir onur ve mutluluk getirdi” şeklinde konuştu.
Kepez Belediyesi ile ortaya çıkardıkları Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi’ni gençlerin hem sosyalleşebileceği hem de aydınlanabileceği bir yer haline getirdiklerini dile getiren Başkan Sert, “Her zaman gençlerin bu ülkenin ve kentin geleceği olduğunu ifade ediyoruz. Biz yaptığımız bu çalışmayla da ülkemizin aydınlık gençlerine bir yatırım yaptık. Her ziyaretimizde orada geç saatlere kadar çalışan, okumalar, araştırmalar yapan gençleri görmek bizler için büyük bir ödül ve mutluluk ama tabi ki bu çalışmanın ayrıca böylesi anlamlı bir ödülle taçlanması önümüzdeki çalışmalar için bizleri cesaretlendirdi” dedi.
Gerçekleştirilen törende ANTGİAD Başkanı Osman Sert, ATSO KÖK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ATSO Başkanı Davut Çetin’in elinden aldı.
Ödülü tüm ANTGİAD üyeleri adına aldığını ifade eden Başkan Osman Sert, “İlk olarak proje paydaşımız Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ve ekibine binanın inşaat sürecini tamamlayarak bize çok güzel bir alan oluşturdukları için teşekkürü bir borç biliyorum. Daha sonra tüm üyelerimize, yönetim kurulumuza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hiçbir ödül kolay kolay elde edilmiyor. Bu kütüphanenin proje aşamasından kitapların toplanıp yerleştirilmesine kadar geceler boyu çalıştık üyelerimiz çok emek verdi ve destekledi şimdi bunun karşılığı görmek bütün yorgunluğu alıyor. Artık yeni projelerde yorulmak için enerjimizi kullanacağız. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
 
Saygılarımla, 
Serkan SARIDAŞ
ANTGİAD Genel Sekreteri


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