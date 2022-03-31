Tarih : 30.03.2022Sayı : GS/DD/12Konu : Basın BülteniAntalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGIAD) ve Antalyaspor işbirliği ile Döşemealtı ilçesinin Ekşili Mahallesi'nde kurulumu tamamlanan kütüphane düzenlenen törenle hizmete açıldı.Ekşili Gençlik Kütüphanesi'nin açılış törenine Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert, yönetim kurulu ve üyeleri, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri, U19 takımı teknik heyet ve futbolcuları, Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, Ekşili Mahallesi sakinleri ile öğrenciler katıldı.Açılışta konuşan ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert “Antalya’nın genç iş insanları olarak kentimize 2’nci kez bir gençlik kütüphanesi kazandırıyoruz. İlki Kepez’de bulunan Cem Karaca Gençlik Kütüphanesi oldu. Bugün de burada Ekşili Kütüphanemizi gençlere armağan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.O Kütüphaneyi Kepez Belediyemiz ile birlikte yaptık. Çünkü bizler ANTGİAD olarak birliktelik kültürüne çok inanan ve birliktelikten güç alan bir derneğiz. İlk kütüphanemizden aldığımız cesaret ve heyecan ile Aziz Başkanımıza yaptığımız bir ziyaretimizde gündeme gelen Ekşili projemizde işte o gücü yine yanımızda hissederek bu gün bu kutlu açılış gününe ulaştık. Buradan kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum, hızlıca aksiyon alındı ve Ekşili Gençlik Kütüphanesini Antalyaspor ile ANTGİAD olarak yapmak için kolları sıvadık. Çalıştık, çabaladık. Bugün buranın kazandırılması için birçok arkadaşımız mesailerini erteledi. Burada neredeyse sabahlara kadar çalıştı. İşte arkamızda duran bu binada birçok kişinin büyük emeği var. Bizler gençlik için, ülkemizin ve kentimizin geleceği için emek vermekten vazgeçmeyeceğiz. Yorulacağız ama durmayacağız…Antalya Genç İş İnsanları Derneği olarak gençlerimizin hak ettiği değeri bugün ve gelecekte bulabilmeleri için Antalyaspor işbirliği ile Ekşili Gençlik Kütüphanesini onlara armağan ediyoruz. Burada okunan her bir satır geleceğimize bir yatırımdır. Gençlerimizin fikirlerine bir ışık yakabilirsek ne mutlu bizlere…Bu kütüphane içerisinde bulunan 2 bin 500 eser ile belki bugünden yarına değil ama burada bir kitaptan bir satırı aklına kazıyarak yolunu aydınlatan gençlerin hiçbir zaman unutmayacağı bir eser olacak. Bizler de ANTGİAD olarak bu eserde bir pay sahibi olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.Serkan SARIDAŞANTGİAD Genel Sekreteri