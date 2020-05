Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camide her gün 450 ekmek dağıtılıyor



Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir camide başlatılan kampanyayla ihtiyaç sahiplerine her gün 450 ekmek dağıtılıyor.

Kavaklı Mahallesi'ndeki Hacı Ayşe Kasapoğlu Camisi'ni yaptıran hayırsever Kasapoğlu ailesi ile caminin görevlisi tarafından ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için ekmek kampanyası başlatıldı.



Günde 150 ekmekle başlayan kampanyada dağıtılan ekmek sayısı, talebin fazla olması nedeniyle 450'ye yükseltildi.

Caminin imam hatibi ve Vefa Sosyal Destek Grubu Görevlisi Ahmet Aladağ ile gönüllü 3 kişi, fırından gelen ekmekleri, cami bahçesinde her gün vatandaşlara ücretsiz dağıtıyor.



Görevliler, ayrıca ihtiyaç sahiplerine hayırsever ailenin verdiği gıda paketlerini de ulaştırıyor.

Aladağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Manavgat'ta turizm sektöründe çalışan birçok insanın, işsiz kaldığını ve zor günler geçirdiğini belirtti.



Bu ailelere ramazan ayında yardımcı olmak için harekete geçtiklerini anlatan Aladağ, şöyle konuştu:

"Ne yapabiliriz, diye düşünürken 'ekmek varsa evde hayat var' sözünden yola çıkarak kampanyayı başlattık. İlçe Müftümüz Abdullah Eroğlu'ndan izin alarak hayırsever ailemizle görüştük. Günde 150 ekmekle başladık. Talep çoğalınca sayıyı 450'ye çıkardık. İkindi namazından sonra caminin bahçesine kurduğumuz ekmek standında gönüllü arkadaşlarımızla ekmekleri dağıtıyoruz."

Aladağ, hayırsever Kasapoğlu ailesinin hazırladığı 600 gıda paketini de ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.

Vatandaşların ekmek dağıtımına yoğun ilgi gösterdiğini, çok memnun kaldıklarını ifade eden Aladağ, kampanyanın örnek olmasını dileyerek hayırsever insanlardan bu tür kampanyalara destek olmalarını istedi.

İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu da ihtiyaç sahiplerine bir nebze olsun katkı sağlayabilmek amacıyla yapılan bu anlamlı kampanyayı başlatan hayırsever iş insanı Ömer Kasapoğluna ve cami imam hatibi Ahmet Aladağ ile emeği geçenlere teşekkür etti.

Mahalle sakinleri de ekmek kampanyasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.