Antalya'nın Akseki ilçesinde "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara trafik eğitimi verdi ve trafik kuralları hakkında broşür dağıttı.Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu öğrencilerinin hazırladıkları video da Hasan Hüsnü Erdem Camisi'nin duvarına yansıtılarak vatandaşlar bilgilendirildi.Hazırlanan videoda vatandaşların kurallara uymaları gerektiği ve trafik kuralları ile ilgili bilgiler yer aldı.