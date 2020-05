Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) tesislerinde yetiştirilen süs balıkları, Türkiye'nin her tarafında akvaryumları süslüyor. AKSAM bir yandan ülkenin göl, gölet ve akarsu kaynakların balıklandırılmasına katkı sağlarken, bir yandan da süs balıklarının üretimini yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor.



AKSAM bir yandan ülkenin göl, gölet ve akarsu kaynakların balıklandırılmasına katkı sağlarken, bir yandan da süs balığı üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Özenle yetiştirilen ve ülkenin birçok yerine gönderilen farklı renk ve çeşitteki süs balıkları akvaryumları süslüyor.

Enstitü Müdürü Serkan Erkan, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak 20 yıldır süs balıkları üzerinde araştırma ve üretim yaptıklarını söyledi. Bu çalışmalar kapsamında 20'nin üzerinde süs balığı yetiştiriciliği yaptıklarının aktaran Erkan, "Yılda 1 milyon süs balığı üretiyoruz. Enstitümüzde yetiştirilen süs balıklarını Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Bunun yanında akvaryum balıkçılığının geliştirilmesi anlamın da da özel sektörü teşvik ediyoruz." dedi.



- Doğal ortamları taklit ediliyor

Erkan, ülkede süs balıklarının büyük oranda ithal edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Kovid-19 kapsamında yurt dışından her türlü canlı hayvan ithalatı yasaklandığı için süs balıklarının da artık ithalatı yapılamıyor. Buna karşılık yurt içi transferlerimiz devam ettiği için enstitümüz üzerine düşeni yapıyor. Burada yetiştirilen balıkların büyük bir kısmı tropikal balıklar. Antalya bu tür süs balıklarının yetiştirilmesi için çok uygun bir şehir. Su sıcaklığı buna oldukça uygun. Bu balıkların hepsinin üreme şekli farklı. Biz burada doğal ortamlarını taklit ederek sıfır kayıpla üretim yapmaya çalışıyoruz. Biz onların isteklerine göre ortam sağlayıp üretimlerini gerçekleştiriyoruz. Bazı balıklar yumurtayı ağzında büyüterek kuluçka yapıyor, bazıları doğal olarak doğaya bırakıyor."

En çok tercih edilen süs balıklarının başında Japon balığının geldiğine değinen Erkan, bu balıkların yumurtadan çıktıktan sonra 1,5 ay sonra evlerdeki akvaryuma koyabilecek kadar büyüdüklerini, Antalya'da 3-4 periyot halinde üretim yaptıklarını dile getirdi.

Erkan, süs balığı üreticiliği yapmak isteyenlere enstitüdeki uzmanların eğitim ve teknik bilgi verdiğini, anaç temini konusunda da destek olduklarını kaydetti.