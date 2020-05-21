Antalya’nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) testi pozitif çıkan 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulundukları belirlenen 16 kişi hastanede gözetim altında tutuluyor. Serik'te belediye ekipleri bahse konu mahallede dezenfektan çalışmalarına başladı.Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 2 kişi ile onlarla yakın temasta bulundukları belirlenen 16 kişi hastanede gözetim altında tutuluyor.Merkez Mahallesi'nde yaşayan iki aileden bazı kişiler, kısmı karantina uygulanması başlamadan önce Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere Mahallesi'ne gitti.Gidenlerden iki kadın, bir süre sonra rahatsızlanınca Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Kadınların Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, bu kişilerle temasta oldukları belirlenen 16 kişiyi Serik Devlet Hastanesine götürdü. Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kadın ve test sonuçları beklenen 16 kişi, hastanede gözetim altında tutuluyor.