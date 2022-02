ATSO BAŞKANI DAVUT ÇETİN;

ANTALYA TURİZMİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN HAYATİ BİR YIL

ATSO Başkanı Davut Çetin, “İnşallah Rusya ve Ukrayna’da çok olumsuz gelişmeler görmeyiz. Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır” derken, 11 Mart’ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu’nun önemine işaret etti.

SABAHTAN AKŞAMA ELEKTRİK, KREDİ VE KDV KONUŞUYORUZ

ATSO Şubat Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Süleyman Özer’in başkanlığında çevrimiçi olarak gerçekleşti. Toplantıda Oda faaliyetlerinin yanı sıra gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Piyasada enflasyon, girdi maliyetleri, durgunluk, alacak tahsilatı sorunları had safhada. Sabahtan akşama kadar elektrik, doğal gaz, kredi ve KDV konuşuyoruz” dedi.

Ocak ayında kent merkezinde bin civarında işyerinde anket gerçekleştirdiklerini belirten Davut Çetin, “Normalde 2021 yılının 2020’den daha iyi olmasını bekliyorduk. Fakat 2021 yılı değerlendirmeleri son dönemdeki sıkıntıların, elektrik ve doğal gaz zamlarının gölgesinde kaldı ve anket sonuçları beklediğimizden daha kötü çıktı” ifadesini kullandı.

ELEKTRİKTE TÜM İŞLETMELERİ KAPSAYAN BİR İNDİRİM YAPILMALI

Sektörlerin en çok dile getirdiği konunun elektrik ve doğal gaz zamları olduğunu belirten Davut Çetin şunları kaydetti;

“Mermer ve madencilik grubumuzdan oteller ve diğer gruplarımıza kadar birçok komitemizin gündeminde elektrik ve doğal gaz zamları en önemli konu oldu. 36. Grubumuz genişletilmiş komite toplantısı yaptı. Antalya’da turizmdeki durumdan dolayı indirimli tarife uygulanması, tarifelerin düşürülmesi, ödemelerin yaza kadar ertelenmesi talepleri geldi. Bu talepleri her platformda dile getirdik. Elektrikte tepkiler üzerine şimdi esnafa dönük bir indirim yapılacağı açıklandı. Bu konuda da bir uyarı yapmamız gerekiyor. Ticarethanelere elektrik indirimi pandemi kira desteğine benzememelidir. Pandemide esnafa 3 ay bin lira kira desteği verildi. Bizim kapalı otellerimize, mağazalara, restoranlara bir faydası olmadı. Bugün de oteller, yiyecek-içecek işletmeleri, mağazalar, okullar, yani bütün KOBİ’lerde ciddi sıkıntı var. Basın toplantısında da söyledim, elektrikte tüm işletmeleri kapsayan genel ve anlamlı bir indirim yapılmalıdır.

TÜM SEKTÖRLER KREDİ VE KDV İNDİRİMİ TALEP EDİYOR

Elektrik dışında tüm sektörlerde kredi talebi ve KDV indirimi talebi geliyor. Bakanlarla toplantılarda bunu da dile getirdik. Gıdada KDV indirimi her bakımdan doğru ve yararlı oldu. Artık KDV farkları konusunda da düzenleme bekliyoruz. Bunun dışında KDV indirimiyle birlikte firmalarda etiket denetimi yapılması ve enflasyonun sorumlusunun firmalarmış gibi bir hava yaratılması doğru olmamıştır. İki yıl önce enflasyon tek haneyken bu işletmeler yine aynı işletmelerdi. KDV indirimi de talepleri de her sektörümüzden gelmektedir. KDV düzenlemesi Hükümetin gündeminde, bu düzenlemenin biran önce yapılmasını bekliyoruz.

TOPLU İŞYERLERİ 20 YILDIR KONUŞTUĞUMUZ BİR KONU

10. grubumuz, deri, ayakkabı sektörümüz bir toptancılar sitesi kurulması gerektiğini yazmış. Çok önemli bir konu, ama benim yarama tuz basmış oluyorlar. Deveye sormuşlar, sırtın neden eğri diye, -nerem doğru ki, demiş. Toplu işyerleri konusu 20 yıldır konuştuğumuz ve Antalya olarak 20 yıldır başaramadığımız bir konudur. Yıllar boyu kamuya ait arazi ve arsalar satıldı. Bugün arazi sorunu Antalya ekonomisinin önünü tıkayan en önemli sorun haline geldi. Sanayi arsası bulamadığı için başka illere yatırım yapan sanayici var. Ticaret sektöründe toplu işyerleri olsaydı sektörler çok daha iyi gelişirdi. Antalya’nın uzun vadeli arazi planlaması yok. Yapılan planlar, imar rantı ve plan tadilatları nedeniyle hükmünü kaybediyor. Ticaret, sanayi ve tarımın geleceğini arsa rantı engelliyor.

ANTALYA SOSYAL SERMAYE BAKIMINDAN ZAYIF KALDI

İşin bir yönü budur. Fakat bir sorunumuz daha var. O da Antalya’nın sosyal sermayesinin zayıf olmasıdır. Maalesef Antalya sosyal sermaye bakımından zayıf kaldı, oysa günümüzde sosyal sermaye paradan, yani parasal sermayeden daha önemli. Sosyal sermaye, kurumlar arasında, firmalar arasında işbirliğidir. Kurumlarımız yeterince bir araya gelmediği gibi, sektörlerimizde de firmalar arası işbirliği yetersiz kalıyor. Biz sektörümüzdeki diğer firmayı rakip görüyoruz, oysa rakip firmayla bile işbirliği yapmalıyız. Yine de bu konuda hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bir sektörde 30-40 üyemiz bir araya gelse, bir sermaye koysa, biz de destek oluruz. Bir yer alır ve sektörel toplu işyeri projesi yaparız. Ben 10. Grubumuzdan ve bu konuyla ilgili komitelerimizden rica ediyorum. Bu konuyu söyleyip bize bırakmayın. Bir araya gelin, sektör olarak bir adım atın. Hep birlikte çalışalım.

BATI AKDENİZ TİCARET BULUŞMALARI

Geçen ay söylemiştim. Mayıs ayında Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarını düzenliyoruz. ANFAŞ’ta iki günlük bir organizasyon olacak. Bir tarafta Devlet Destekleri Zirvesi yapacağız. Bir tarafta Sanayi Bakanlığımız, Kalkınma Ajansımız ile birlikte San-Tek proje pazarını düzenleyeceğiz. Üçüncü kısımda ise networking etkinliği olacak. Networking kapsamında iş insanları arasında hızlı tanışma etkinliğimiz olacak. Ayrıca isteyen komitelerimize sektörel B2B görüşmesi organize edeceğiz. Örneğin inşaat ve emlak sektörlerimiz görüşme yapmak isterse hızlı B2B yaptıracağız. Bilişim sektörü turizm sektörüyle tanışma ve B2B isterse iki sektörü buluşturacağız. Sadece Antalya değil, Burdur ve Isparta firmaları da gelecek. Amacımız bölge içi ticareti geliştirmek, firmalarımızı potansiyel tedarikçi ve müşteri ile buluşturmaktır.”

UKRAYNA - RUSYA KRİZİ

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krize de değinen Davut çetin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef Ukrayna’da gerilim arttı Türkiye şu ana kadar Ukrayna’da dengeli bir pozisyon almıştır, bu politikanın korunmasını bekliyoruz. Çatışma olmamasını, Rusya’ya yaptırımların Türkiye’yi de etkilememesini temenni ediyorum. Bugün petrol fiyatı, Rusya parası Ruble’nin değeri, buğday fiyatı, doğal gaz fiyatı çok aşırı değişmedi. Fakat çatışma olmasa bile Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulanacak. Rusya bizim turizmde birinci, ihracatta ikinci pazarımız. Aslında ihracatta da dolaylı olarak birinci pazarımızdır. Ukrayna hem ihracatta hem turizmde üçüncü pazarımız, hatta geçen yıl ikinci ülkeydi. Bir savaş olmaması için dua ediyoruz.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU

Antalya 11 Mart’ta Diplomasi Forumu’na ev sahipliği yapacak. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bakanımızın gayretleriyle bu yıl ikincisi düzenleniyor. Antalya’nın küresel organizasyonlara ev sahipliği yapması açısından önemli bir organizasyondur. Forumun bu koşullara rağmen başarılı olmasını ve Türkiye’nin konumuna fayda sağlamasını diliyorum.

Türkiye son dönemde dış politikada yeni açılımlar yapmaktadır. Körfez ülkeleriyle ilişkiler yeniden kurulmaktadır. İsrail Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek. Bu ziyaretler sonrasında İsrail ile ilişkiler de gelişecektir. Antalya bir dönem İsrail’den çok ziyaretçi alırdı. Umarım Antalya’da İsrail’den konukları yeniden görürüz.

İnşallah Rusya ve Ukrayna’da çok olumsuz gelişmeler görmeyiz. Bu yıl Antalya turizmi hem bizim hem Türkiye ekonomisi açısından hayati bir değer taşımaktadır. Almanya ve İngiltere pazarlarında toparlanma olacaktır. İsrail gibi pazarlar için de daha fazla çaba harcayacağız. Antalya’nın ırk, din, milliyet ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir barış ve huzur şehri olduğunu göstereceğiz.”

NARGİLE KAFELER KAPALI AMA RUHSAT ÜCRETİ ÖDEMEYE DAVEM EDİYORLAR

Toplantıda söz alan meclis üyeleri sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Meclis Üyesi İlyas Kama, nargile kafelerin pandemi nedeniyle kapalı olmalarına karşın, ruhsat ücretlerinin tahsil edilmeye devam ettiğini dile getirdi. “Bu konuda çok şikayet geliyor. Nargile kafeler pandemi başından beri kapalı ama ruhsat ücreti sürekli tahsil ediliyor. Ödenmezse ruhsatların iptal edileceği söyleniyor. Ürün yok ama bedel ödüyoruz” dedi.

Enerji giderleri ve ürün maliyetlerindeki artışın hizmet sektörünü zor duruma soktuğunu da belirten İlyas Kama, “Maliyetlerdeki anormal yükselişler hizmet sektörünü çok zora soktu. İnsanlar işyerini kapatmayı düşünüyor. Ciddi anlamda istihdam yaratan bir sektör. Enerji giderlerinin aşağı çekilmesine ve yeniden yapılandırılmasına çok ihtiyaç var. KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin gıda satıcılarını tümünü kapsaması gerekiyor. Ciddi bir kitle zor durumda, bu konu ivedilikle ele alınmalı” diye konuştu.

ULUSLARARASI SİGORTACILIK FUARI VE KONGRESİ

Meclis Üyesi İbrahim Düzenli de, Türkiye’de ilk kez 3-5 Mart’ta Belek’te Uluslararası Sigortacılık Fuarı ve Kongresi düzenleneceğini belirterek, tüm meclis üyelerini ve sektör temsilcilerini davet etti. İlk kez düzenlenecek fuarın sektördeki profesyonelleri bir araya getireceğini belirten Düzenli, “Antalya Sigorta Acenteleri Derneği ve ATSO Proje ortağı. Amacımız yeni nesil sigortacılığın önünü açmak. İklim değişikliği, dijital sigortacılık, finansal sigortacılık. Açılışı TOBB Başkanımız ve Maliye Bakanımızın yapacağını umuyoruz” ifadesini kullandı.

Meclis Üyesi Gülsüm Gülay Yılmaz ise, salgının devam ettiğini belirterek Meclis üyelerinden dikkatli olmalarını istedi. Yılmaz, “Türkiye’de covid kaynaklı ölüm sayısı 100 bini buldu. Şu anda 800 bin civarı aktif vaka var. En az bundan fazla resmi rakamlara girmeyen vaka da var. Yüksekten inmeye başladık ama salgın bitmedi. Omicronun özellikle daha hızlı ineceğini öngörüyoruz. Antalya’da mart ortası gibi bir düşüş olacağını öngörüyoruz” dedi.