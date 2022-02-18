isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Haber: ​ATSO’dan İstihdama Büyük Katkı

Haber: ​ATSO’dan İstihdama Büyük Katkı
ANTALYA
36 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ATSO’dan İstihdama Büyük Katkı
ATSO’nun "Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü" Projesi Başarılı Şekilde Tamamlandı
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi daha başarılı şekilde tamamladı. Proje faaliyet sonuçlarının paylaşıldığı “Kapanış Değerlendirme Toplantısı” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, BAKA Antalya Koordinatörü Alaaddin Özyürek, BAKA Proje İzleme Uzmanı Çağatay Karaca, proje ortağı olarak Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdür Vekili Ebubekir Tanrıbir, proje iştirakçisi olarak Antalya İşkur İl Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül, Proje yararlanıcı olarak Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Yıldız, eğitim alan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 13 Şubat 2019 yılında uygulamaya başlayan ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü’ isimli projenin başarılı şekilde sonuçlandığını bildirdi.
ATSO tarafından hazırlanan toplam 591 bin 520 TL bütçeli projenin yüzde 90’ının Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yüzde 10’unun ATSO tarafından finanse edildiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, “TUİK verilerine göre 3 milyon 794 bin işsizimiz var. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,8. İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9, yani çalışma çağındaki insanlarımızın sadece yarısını işgücüne dahil edebiliyoruz. Kadınlarda bu oran yüzde 30,9. Ben bu verileri ülkemizin gelişmesini, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını engelleyen prangalar olarak görüyorum. Potansiyelimiz çok daha fazladır ve bizim ayağımızdaki prangaları kıracak adımları atmamız gerekiyor. Bu yüzden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdam odaklı projelere özel önem veriyoruz. İşgücü talebini, mesleki yetkinlikleri artırmak üzere yürüttüğümü bir projeyi daha başarılı şekilde sonuçlandırmış bulunuyoruz.” dedi.
Projeyle Antalya bölgesinde yenilikçi eğitim modellerinin ve yöntemlerinin kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı ve Robotik Kodlama yenilikçi mesleki eğitim modelleri ile öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliklerini ve kapasitelerini arttırarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, projenin; mesleki ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle meslek lisesinin teknolojik alt yapısının geliştirilerek daha fazla istihdam edilebilir bir genç nüfusun yaratılmasına, eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.
Öğretmenlere ve Öğrencilere CNC Simülasyon, 3D Yazıcı Yenilikçi Eğitim Modeli
Projenin önemli faaliyetleri arasında öğretmenlerin ve öğrencilerin son teknolojik ekipman kullanarak eğitim almaları olduğunu vurgulayan Deniz, “Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde CNC Simülasyon, 3D Yazıcı ve Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Bu teknoloji laboratuvarına proje kapsamında 1 adet CNC Simülasyon makinesi, 5 adet 3D yazıcı, 12 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet notebook; Makine Bölümüne 1 er adet Universal Freze, Universal Torna ve Akıllı Tahta alındı. Yenilikçi eğitim modelleri kapsamında 10 öğretmene 24 saatlik CNC Simülasyon eğitici eğitimi, 30 öğretmene 3D yazıcı eğitici eğitimi, 100 öğrenciye yönelik 120 saatlik CNC Simülatör eğitimi ve 200 öğrenciye 3D yazıcı eğitimi verildi. Ayrıca 100 öğrenciye iş hayatına uyum sağlamaları ve etkin iletişimi kullanmaları amacı ile ‘Etkili İletişim Teknikleri’ ve iş hayatındaki iş kazalarından korunmak amacı ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ gerçekleştirildi” dedi.
ATSO İnovasyon Merkezinde Robotik Kodlama Arduino Eğitimleri
Başkan Yardımcısı Deniz, ATSO bünyesindeki inovasyon merkezi İNOVATSO’da projenin hedef grubu içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 15 öğretmene Robotik Kodlama Arduino eğitici eğiti, 11.sınıfta Endüstriyel Otomasyon, Bilişim, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında okuyan 30 öğrenciye yönelik Robotik Kodlama Arduino eğitimi verildiğini de belirtti. Proje kapsamında İNOVATSO’ya 2 adet 3D yazıcının alındığını belirten Deniz, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.
Doğru Meslek Seçimi İçin Öğrencilere Rehberlik ve Öğrenci Firma Buluşmaları
Deniz, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta okuyan 200 öğrencinin, iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile "Mülakat Teknikleri, Özgeçmiş Hazırlama" ve "İşveren Beklentileri" eğitimi ile "Meslek Seçimlerinin Tanıtımına" yönelik bilgilendirme eğitimleri verildiğini belirtti. Ayrıca 120 öğrencinin firmaları tanımaları ve mezuniyet sonrası istihdama geçişlerini kolaylaştırmak için 10 firma yetkilisi ile bir araya geldiğini böylelikle özel sektör-eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirildiğini ifade etti. Deniz, “Projemizin yazımında ve uygulama aşamasında emeği geçen ATSO çalışanlarına, proje faaliyetlerini birlikte gerçekleştirdiğimiz proje ortağı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje iştirakçisi olan Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yönetici ve çalışanlarına, projenin yararlanıcı olan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüne, hocalarına ve öğrencilerine sundukları destek ve katkı için teşekkür eder, proje sonuçlarının tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.
Mesleki Eğitimi ve İstihdama Yönelik Projeleri Destekleyeceğiz
Kapanış değerlendirme toplantısında konuşma yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de, mesleki eğitimin kalitesinin artmasını ve işgücüne değer katacak projelere yönelik BAKA’nın desteğinin ve hibelerin artarak devam edeceğini belirtti. ATSO tarafından yürütülen “Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü” proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve somut çıktıları olan bir proje olduğunu vurgulayan Güler, projenin yazımında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.
 
ATS-1186TSO-1584ATS-1175
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: ''Ortada büyük bir kafa karışıklığı'' konu bakanlığa iletildi
Haber: Kur korumalı mevduat sistemine onlar da dahil olabilecek
HABER: FAHİŞ FİYAT ARTIŞI VE STOKÇULUK YAPANLARA BÜYÜK CEZA KESİLECEK
HABER: ISPARTA'DA YAŞLI DOSTU HASTANELERİMİZ AÇIKLANDI
ISPARTA'DA 15 YAŞINDAKİ KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR
HABER: ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ
ISPARTA'DA EĞLENCENİN ADI FUNCİTY!
Haber: Kovid-19’dan daha ölümcül
Haber: Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı
ISPARTA HABER: YAŞLI DOSTU HASTANE
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DE
Isparta'da narkotik operasyon!
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM!
Isparta'nın balıkçı markası Kaya Balık
GÜNDEM OTO MÜZİK ARACINIZDA KEYİFLİ BİR SES KALİTESİ SAĞLIYOR
Isparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe Hazırlanıyor
Haber: Ekonomi uzmanları destek paketini değerlendirdi
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!
ISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARIISPARTA HABER: KİCKBOKSCULAR'DAN BÜYÜK BAŞARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Haber: Kovid-19’dan daha ölümcülHaber: Kovid-19’dan daha ölümcül16 Şubat 2022
Isparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın YeriIsparta'da kuzu ciğer yenilecek tek adres Pala'nın Yeri14 Şubat 2022
Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!Haber: Vatandaşa uyarı tapunuzu kontrol edin!11 Şubat 2022
Isparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda ettiIsparta Haber: Kaymakam Vekili Resul TUTAY veda etti11 Şubat 2022
ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!ISPARTA HABER: EĞİRDİR GÖLÜ YÜKSELİYOR!11 Şubat 2022
Isparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısıIsparta'da düğün yapmak isteyenlere ‘erken rezervasyon’ çağrısı11 Şubat 2022
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİISPARTA ŞEHİR HASTANESİ HABER BÜLTENİ14 Şubat 2022
ISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DEISPARTA'DA SEVGİLİLER GÜNÜ'NE ÖZEL PASTALAR EZGİ'DE14 Şubat 2022
Isparta Haber: Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladıIsparta Haber: Zeka Oyunları Cahit Arf Ligi başladı16 Şubat 2022
ISPARTA'DA 15 YAŞINDAKİ KİŞİDEN HABER ALINAMIYORISPARTA'DA 15 YAŞINDAKİ KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR17 Şubat 2022
Isparta Çarşamba Pazarı Kapalı Pazar Yeri sökülüyor!Isparta Çarşamba Pazarı Kapalı Pazar Yeri sökülüyor!14 Şubat 2022
Haber: Isparta'daki hırsızlık olayı aydınlatıldıHaber: Isparta'daki hırsızlık olayı aydınlatıldı14 Şubat 2022
Isparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler UğurlandıIsparta'da ​Elektrik Arızalarına Müdahale Eden Misafir Ekipler Uğurlandı11 Şubat 2022
Isparta'nın balıkçı markası Kaya BalıkIsparta'nın balıkçı markası Kaya Balık13 Şubat 2022
ISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARIISPARTA'DA OKUL SPORLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI12 Şubat 2022
HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...HABER: İŞTE YASTIK ALTINDA BULUNAN ALTINLARIN ÖNEMİ...12 Şubat 2022
Isparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe HazırlanıyorIsparta Haber: Okullar Pazartesi Gününe Hazırlanıyor12 Şubat 2022
Isparta Haber: Yeni Gönen Kaymakamı Göreve BaşladıIsparta Haber: Yeni Gönen Kaymakamı Göreve Başladı14 Şubat 2022
HABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDIHABER: ELEKTRİK ZİRVESİNDE FİRMALARA UYARI YAPILDI11 Şubat 2022
Haber: ​Isparta 100 milyon liralık 3 büyük yatırıma kavuşuyorHaber: ​Isparta 100 milyon liralık 3 büyük yatırıma kavuşuyor14 Şubat 2022