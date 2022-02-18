Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi daha başarılı şekilde tamamladı. Proje faaliyet sonuçlarının paylaşıldığı “Kapanış Değerlendirme Toplantısı” ATSO Atatürk Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, BAKA Antalya Koordinatörü Alaaddin Özyürek, BAKA Proje İzleme Uzmanı Çağatay Karaca, proje ortağı olarak Antalya İl Mili Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şube Müdür Vekili Ebubekir Tanrıbir, proje iştirakçisi olarak Antalya İşkur İl Müdür Yardımcısı Mustafa Akgül, Proje yararlanıcı olarak Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Yıldız, eğitim alan öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan ATSO Başkan Yardımcısı Cihangir Deniz, BAKA Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 13 Şubat 2019 yılında uygulamaya başlayan ‘Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü’ isimli projenin başarılı şekilde sonuçlandığını bildirdi.ATSO tarafından hazırlanan toplam 591 bin 520 TL bütçeli projenin yüzde 90’ının Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, yüzde 10’unun ATSO tarafından finanse edildiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, “TUİK verilerine göre 3 milyon 794 bin işsizimiz var. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 20,8. İşgücüne katılma oranı yüzde 52,9, yani çalışma çağındaki insanlarımızın sadece yarısını işgücüne dahil edebiliyoruz. Kadınlarda bu oran yüzde 30,9. Ben bu verileri ülkemizin gelişmesini, gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını engelleyen prangalar olarak görüyorum. Potansiyelimiz çok daha fazladır ve bizim ayağımızdaki prangaları kıracak adımları atmamız gerekiyor. Bu yüzden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak istihdam odaklı projelere özel önem veriyoruz. İşgücü talebini, mesleki yetkinlikleri artırmak üzere yürüttüğümü bir projeyi daha başarılı şekilde sonuçlandırmış bulunuyoruz.” dedi.Projeyle Antalya bölgesinde yenilikçi eğitim modellerinin ve yöntemlerinin kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesinin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması, CNC Simülasyonu, 3D Yazıcı ve Robotik Kodlama yenilikçi mesleki eğitim modelleri ile öğretmenlerin ve öğrencilerin niteliklerini ve kapasitelerini arttırarak sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü istihdama kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, projenin; mesleki ve yenilikçi eğitim yöntemleriyle meslek lisesinin teknolojik alt yapısının geliştirilerek daha fazla istihdam edilebilir bir genç nüfusun yaratılmasına, eğitim/öğretim ve işgücü piyasasının ihtiyaçları arasında daha güçlü bir bağ oluşturarak genç işsizliğinin azaltılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.Projenin önemli faaliyetleri arasında öğretmenlerin ve öğrencilerin son teknolojik ekipman kullanarak eğitim almaları olduğunu vurgulayan Deniz, “Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde CNC Simülasyon, 3D Yazıcı ve Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu. Bu teknoloji laboratuvarına proje kapsamında 1 adet CNC Simülasyon makinesi, 5 adet 3D yazıcı, 12 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet notebook; Makine Bölümüne 1 er adet Universal Freze, Universal Torna ve Akıllı Tahta alındı. Yenilikçi eğitim modelleri kapsamında 10 öğretmene 24 saatlik CNC Simülasyon eğitici eğitimi, 30 öğretmene 3D yazıcı eğitici eğitimi, 100 öğrenciye yönelik 120 saatlik CNC Simülatör eğitimi ve 200 öğrenciye 3D yazıcı eğitimi verildi. Ayrıca 100 öğrenciye iş hayatına uyum sağlamaları ve etkin iletişimi kullanmaları amacı ile ‘Etkili İletişim Teknikleri’ ve iş hayatındaki iş kazalarından korunmak amacı ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri’ gerçekleştirildi” dedi.Başkan Yardımcısı Deniz, ATSO bünyesindeki inovasyon merkezi İNOVATSO’da projenin hedef grubu içerisinde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki 15 öğretmene Robotik Kodlama Arduino eğitici eğiti, 11.sınıfta Endüstriyel Otomasyon, Bilişim, Elektrik Elektronik Teknolojileri alanında okuyan 30 öğrenciye yönelik Robotik Kodlama Arduino eğitimi verildiğini de belirtti. Proje kapsamında İNOVATSO’ya 2 adet 3D yazıcının alındığını belirten Deniz, öğretmenlere ve öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini söyledi.Deniz, Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıfta okuyan 200 öğrencinin, iş hayatına geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile "Mülakat Teknikleri, Özgeçmiş Hazırlama" ve "İşveren Beklentileri" eğitimi ile "Meslek Seçimlerinin Tanıtımına" yönelik bilgilendirme eğitimleri verildiğini belirtti. Ayrıca 120 öğrencinin firmaları tanımaları ve mezuniyet sonrası istihdama geçişlerini kolaylaştırmak için 10 firma yetkilisi ile bir araya geldiğini böylelikle özel sektör-eğitim kurumları arasındaki işbirliğinin geliştirildiğini ifade etti. Deniz, “Projemizin yazımında ve uygulama aşamasında emeği geçen ATSO çalışanlarına, proje faaliyetlerini birlikte gerçekleştirdiğimiz proje ortağı Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile proje iştirakçisi olan Antalya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün yönetici ve çalışanlarına, projenin yararlanıcı olan Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürüne, hocalarına ve öğrencilerine sundukları destek ve katkı için teşekkür eder, proje sonuçlarının tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.Kapanış değerlendirme toplantısında konuşma yapan BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de, mesleki eğitimin kalitesinin artmasını ve işgücüne değer katacak projelere yönelik BAKA’nın desteğinin ve hibelerin artarak devam edeceğini belirtti. ATSO tarafından yürütülen “Nitelikli Eğitim Nitelikli İş Gücü” proje faaliyetlerinin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve somut çıktıları olan bir proje olduğunu vurgulayan Güler, projenin yazımında ve yürütülmesinde emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.