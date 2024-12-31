Bedelli Askerlik ve Borçlanmalarda Zam Öncesi Son Günler

2025 yılı asgari ücret ve memur maaş zamlarının belirlenmesiyle, birçok ödeme kaleminde artış yaşanacak. Bedelli askerlik, askerlik ve doğum borçlanması gibi hesaplı ödeme imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar için kritik son iki gün başladı.

Bedelli Askerlik Ücretleri Artıyor

Bedelli askerlik ücretleri, memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanıyor. Mevcut durumda 217.871 TL olan bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısındaki zam oranına göre artış gösterecek. Memur zamlarının %12 seviyesinde gerçekleşmesi halinde bedelli askerlik ücreti 244.015 TL’ye yükselecek ve bu artış 26.144 TL olacak. Eğer zam oranı %13’e çıkarsa bedelli askerlik ücreti 246.194 TL’ye ulaşacak ve artış 28.323 TL’yi bulacak. Daha yüksek oranlı memur zamları ise bu tutarı daha da artıracak.

Bu avantajdan yararlanmak ve mevcut tutarla ödeme yapmak isteyenlerin, 31 Aralık mesai bitimine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek zamlı tutarlar, daha yüksek bedellerle ödeme yapılmasına neden olacak.

Doğum ve Askerlik Borçlanmaları Güncelleniyor

1 Ocak itibarıyla asgari ücretteki artışla birlikte doğum ve askerlik borçlanma tutarları da yükseliyor. Mevcut durumda günlük en düşük borçlanma tutarı 231,36 TL iken, zam sonrası bu tutar 277,39 TL’ye çıkacak. Bu değişiklikle bir aylık borçlanma tutarı 6.940 TL’den 8.321,76 TL’ye yükselecek.

Zamlı Ödemelerden Etkilenmemek İçin Son Şans

Ödemelerini zam öncesi yapmak isteyen vatandaşların, başvuru işlemlerini bugün ve yarın içinde tamamlaması gerekiyor. Bu fırsatı değerlendirenler, zamlı tutarlar yürürlüğe girmeden daha hesaplı ödeme yapabilecek.

31 Aralık mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamayanlar ise yeni yılda fiyat farklarıyla karşılaşacak. Bedelli askerlik ve borçlanma ödemeleri için bu kritik süreyi kaçırmamak büyük avantaj sağlayabilir.