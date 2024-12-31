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TÜRK-İŞ Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 30.12.2024 20:08
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TÜRK-İŞ Aralık Ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırını Açıkladı

TÜRK-İŞ, Aralık ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Açıklanan veriler, geçtiğimiz hafta yüzde 30 zamla belirlenen 22 bin 104 TL'lik asgari ücretin, açlık sınırına bile yaklaşamadığını ortaya koydu.

Açlık Sınırı 21 Bin 83 TL

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 21 bin 83 TL olarak belirlendi. TÜRK-İŞ’in verileri, yeni zamlı asgari ücretin daha şimdiden açlık sınırının üzerine çıkamadığını gösterdi.

Yoksulluk Sınırı 68 Bin 675 TL'ye Ulaştı

Gıda, giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı, bir önceki aya göre artış göstererek 68 bin 675 TL’ye ulaştı. Kasım ayında bu tutar 66 bin 796 TL olarak açıklanmıştı.

Bekar Çalışanın Yaşama Maliyeti 27 Bin 364 TL

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise Aralık ayında 27 bin 364 TL’ye yükseldi. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 2,54 artış gösterdi ve yıllık değişim oranı yüzde 46,09 olarak kaydedildi.

12 Aylık Değişim ve Yıllık Ortalama Artış

Ankara’da dört kişilik bir ailenin yalnızca gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki 12 aylık değişim oranı yüzde 46,09 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 62,35 olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ’in Tepkisi

TÜRK-İŞ, yüzde 30 zam oranıyla belirlenen asgari ücrete imza atmayan taraflardan biri olmuştu. Sendikanın açıkladığı bu veriler, zamlı asgari ücretin bile temel ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını bir kez daha gözler önüne seriyor.


Açlık sınırına yaklaşamayan zamlı asgari ücret, yoksulluk sınırı ve yaşama maliyeti karşısında çok daha geride kalıyor. TÜRK-İŞ'in bu verileri, ekonomik zorlukların derinleştiğini ve geçim şartlarının ağırlaştığını ortaya koyuyor.

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