Motorlu Taşıtlar Vergisi Zam Oranı Açıklandı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre, MTV yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Bu düzenleme ile sıfır araçlar için en düşük MTV tutarı 3 bin 359 TL'den 4 bin 834 TL'ye yükseldi. Aynı şekilde diğer araçlar için de MTV oranlarında artış gerçekleşti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ'e göre, "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Bu oran, 2025 yılı itibarıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yansıtılacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MTV'de yeniden değerleme oranını yüzde 80’e kadar indirme yetkisini bu yıl kullanmadığı da açıklandı.

Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren bu artış, 2025 yılı boyunca geçerli olacak. Yeni oranlar, araç sahiplerine vergi yükü açısından önemli bir değişiklik getiriyor.