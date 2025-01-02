Doğal Gazda 2025 Zamları Açıklandı! İşte Yeni Tarifeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı itibarıyla geçerli olacak doğal gaz abonelik, bağlantı ve sayaç işlemleri için yeni ücret tarifesini belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanacak.

Yeni Fiyat Listesi

EPDK tarafından açıklanan yeni ücret tarifesi şu şekilde düzenlendi:

Abone Bağlantı Bedeli: Üst sınır 6.154 TL

Üst sınır 6.154 TL İlave Abone Bağlantı Bedeli: 100 metrekare için 5.353 TL

100 metrekare için 5.353 TL Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli: İlk 100 metre için 3.471 TL

İlk 100 metre için 3.471 TL Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL

1.630 TL Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL

157 TL İç Tesisat İşlem Bedeli: 92 TL ile 2.118 TL arasında değişecek

Zamlı Tarifeler 2025'te Devrede

Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra tüm doğal gaz abonelik ve bağlantı işlemleri yeni tarifelere göre fiyatlandırılacak.

Aboneler İçin Uyarı

Yeni tarifelerin açıklanmasının ardından vatandaşlara, abonelik ve bağlantı işlemleri için yılbaşından önceki dönemi değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlar, zam öncesi işlem yaptırmanın maddi açıdan avantajlı olabileceğini belirtiyor.

EPDK'dan Açıklama

EPDK, fiyat artışlarının sektördeki maliyetlerin güncellenmesi doğrultusunda yapıldığını ifade ederek, belirlenen tarifelerin hem tüketiciler hem de doğal gaz dağıtım şirketleri açısından sürdürülebilirliği sağlamayı hedeflediğini belirtti.

Bu yeni düzenleme, 2025 yılında doğal gaz kullanıcılarının bütçesini etkileyecek önemli değişiklikler arasında yer alıyor.