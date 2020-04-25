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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.04.2020 16:43
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Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye." çağrısına ülke genelinde büyük oranda uyuluyor.
Önlemler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, üçüncü gün ramazanın da etkisiyle cadde ve meydanlar boş kaldı.
Ankara genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ile araç yoğunluğunun en düşük seviyeye indiği görüldü.
Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda sessizlik hakim olurken, bu alanlar güvercinlere kaldı.

Meydan, ana cadde ve sokaklarda eldiven ve maskeyle uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamının dışında kalanları, cezai işlem uygulayarak evlerine gönderiyor.
Başkentte vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına yüksek oranda riayet ettikleri görülüyor.

- Doğu Anadolu'da sakinlik hakim
Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında, turistlerin yoğun gezdiği tarihi Kars Kalesi eteklerinde sakin günler yaşanıyor.
Ağrı'da ''Evde kal.'' çağrısına uyan vatandaşlar, Yeni Van ve Erzurum caddelerini boş bıraktı.
Tunceli'de ise vatandaşların gündelik hayatta yoğun kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü ve Seyit Rıza Meydanı'nda sessizlik hakim.
Ardahan ve Erzincan'da da işlek caddeler ve turistik mekanlar boş kaldı.

- Akdeniz Bölgesi "Evde kal." çağrısına uyuyor
Isparta'da, kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Mimar Sinan Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.
Burdur'da ise eskiden yoğunluk oluşan Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gazi ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim.
Osmaniye'de Atatürk, Devlet Bahçeli ve Musa Şahin bulvarları ile Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları sakin günler geçiriyor.

- Trakya'da sakinlik yaşanıyor
Edirne'de hafta sonu ve güneşli havaya rağmen cadde ve sokaklar boş kaldı.
Polis ve zabıta ekipleri, girişleri kısıtlanan Saraçlar Caddesi'nde vatandaşların ateşini ölçüyor. Kent merkezi ve Selimiye Meydanı çevresinde düşük seviyede araç trafiği bulunuyor.
Kırklareli'nde de vatandaşlar "Evde kal." çağrısına uyuyor.

- Kentler sessizliğe büründü
Kilis ve Adıyaman'da kent genelinde sakinlik görülüyor.
Batman, Bingöl, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına vatandaşlar büyük oranda riayet ediyor.
Sivas'ta vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ederken, maskesiz gezmenin yasaklandığı kentte kurallara uygun hareket ediliyor.
Nevşehir il merkezi ve ilçelerde vatandaşların büyük kısmı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaya özen gösteriyor.
Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı ve Lise Caddesi başta olmak üzere park ve bahçeler en sakin günlerini yaşıyor.
Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadıkları gözlendi.
Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı ve bazı parklarda sakinlik gözlenirken, ramazanın etkisi ve alınan önlemlere genelde uyulmasıyla insanlar evlerinde kalmayı tercih etti.
Sokağa çıkan vatandaşların maske taktıkları ve sosyal mesafeyi korudukları görülen Kırşehir'de ise cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanıyor.

- Kütahya, Bilecik, Çanakkale sessiz günler geçiriyor
Kütahya'nın işlek yerlerinden Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim.
Bilecik'in işlek alanlarından Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi de boş kaldı.
Çanakkale'de çok sayıda kişi, evlerinde kalmayı tercih etti.

- Karadeniz'de "Evde kal." çağrısına büyük oranda uyuluyor
Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik sürüyor.
Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.
Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.
Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.
Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta ise vatandaşlar, sokağa çıkmamaya gayret gösteriyor.
Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet ile Nasrullah meydanları en sakin günlerini geçiriyor.
Çankırı'da kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda yaya yoğunluğu bulunmazken, kısmen araç trafiği yaşanıyor.
Tokat, Çorum, Sinop ve Amasya da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

- Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray sakin
Afyonkarahisar'da kent genelindeki sakinlik sürüyor.
Karaman kent merkezinde önemli cadde ve sokaklar sessizliğini koruyor.
Aksaray'daki işlek caddeler de boş kaldı.
Uşak'ın işlek yerlerinden İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım caddelerinin önceki günlere göre daha hareketli olduğu görülürken, kent genelinde sessizlik hakim.
 
 

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