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Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Hatay'da cadde ve sokaklar boş kaldı
TÜRKİYE
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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.
 
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