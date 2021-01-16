Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS
Türkiye taşımacılık sisteminin birtakım kriterleri bulunmaktadır. Bu kriterler belli düzenlemelerle yenilenmektedir. Yük ve eşya taşımacılığında belirlenen kriterlerden birini de Ulaştırma ve Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) oluşturmaktadır. 2018 tarihi itibariyle Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Ulaştırma ve Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre Karayolu Taşıma Yönetmeliği esas alınarak taşımacılık faaliyeti yapan firmaların taşıdıkları eşyalara birtakım kurallar getirilmiştir. Kargo, eşya veya yolcu hareketlerinin elektronik olarak takiplerinin yapılması, bunların denetlenmesi ve değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu U-ETDS sistemi tarifeli ve tarifesiz yolcu taşımacılarını kapsamaktadır. Bu taşımacılar; A1, A2, B1, D1, D2 araçlarını kapsamaktadır. Eşya taşımacılığı olarak ise K1, K3, C2, C3 eşya taşımacılarını kapsamaktadır. Nakliyat ambarlarını da içine alan bu sistem N1 ve N2 ile nakliyat yapan taşımacılıkları için almaktadır.
U-ETDS sisteminin birtakım avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar:
• Usulsüz ve korsan taşımacılık yapan işletmelerin önüne geçmektedir.
• Bu sektöre giriş yapmak isteyen işletmeciler için gerekli kontroller sağlanır ve düzenlemesi baştan yapılmış olunur.
• Havayolu, demiryolu ve denizyolu gibi taşıma yöntemlere veri sağlaması yapılmış olur.
• Yolculara yapılacak indirimlerin takibi de yapılmış olur.
• Taşınan yolcuların sayısı, taşıma saatleri, seyahat sıklığının belirlenmesi, seyahat güzergahları ve fiyatları gibi düzenlemelerin takibi rahatlıkla yapılabilmektedir.
• Bunların yanı sıra taşımacılık sektöründe çalışan kişiler için de birtakım kolaylıklar sunmaktadır. Bu çalışanların sigorta ve maaşları ile birtakım istatistikler sunarak gerekli takip işlemleri yapılır.
U-ETDS Cezası Nedir?
U-ETDS sitesinde yaptığı resmî açıklamaya göre verilecek cezalar şu şekilde açıklanmıştır.
Arızi Yolcu Taşımacılığı yapan A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahibi firmaların sefere çıkan aracın plakası, araçta görevli olan personelin ve yolcuların bilgileri, seferin nereden nereye ve hangi saatlerde gerçekleştiği gibi bilgileri göndermemesi durumunda cezai işlem uygulanmalıdır. Eğer yerine getirilmezse 10 uyarma cezası verilir.
Yük Taşımacılığı yapan C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaları sefere çıkan araç bilgilerini, taşınan yükün bilgilerini, yükün gönderici bilgilerini ve yükün alıcı bilgilerini, yükü taşıyan şoför bilgilerini eksiksiz göndermemesi halinde 10 uyarma cezası verilir.