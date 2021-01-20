Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Türkiye’nin ilk online voleybol eğitim platformunu oluşturdu

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç ekipleri, pandemi döneminde hazırladıkları eğitim videolarını ve uzaktan canlı eğitim paketlerini EVoleybol.Net sitesinden yayınlamaya başladılar.EVoleybol.Net sitesinden erişilebilecek video paketleri arasında 6-14 yaş arası sporcularla çalışan antrenörler için voleybol eğitim videoları, 10-12 ve 12-18 yaş grubu sporcularla çalışan antrenörler için kuvvet programları videoları yer alıyor. Bunlara ek olarak platformda antrenmanlarda yardımcı antrenör kullanımı için de antrenör iş birliği eğitim videosu bulunuyor.Uzaktan canlı olarak verilen voleybol eğitimlerine antrenörler kendi sporcuları ile birlikte katılabiliyor ve eğitim sonunda tüm katılımcılar Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Eğitim Sertifikası alabiliyor.Platform üzerinden verilecek eğitimlerde, program başında ve sonunda toplam 2 saatlik bireysel antrenör eğitimi ve tüm sporculara yönelik 6 ya da 12 saatlik uygulamalı eğitim paketi yer alıyor. Bu eğitimler ile antrenörler bireysel eğitimlerde edindikleri bilgileri uygulamalı olarak pekiştirme olanağı bulabiliyor.Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Projesi İdari Sorumlusu, aynı zamanda ES Voleybol Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı olan Sırma Üç EVoleybol.Net ile ilgili olarak şunları söyledi:“Günümüzün değişen koşulları ve olanakları, çocukların ve gençlerin öğrenme biçimlerini de değiştiriyor. Klasik öğrenme ve öğretme yöntemlerinin yerine bugün odağına araştırma, dinleme ve izlemeyi alan öğrenim yöntemleri öne çıkıyor. Z kuşağı gençleri bunları doğal biçimde uygularken, klasik öğrenme yöntemleri ile yetişmiş 30 yaş üstündeki eğitmenler ve antrenörler gençleri anlamakta, bilgilerini ve deneyimlerini aktarmakta zorluk çekiyorlar. Bu eğitimlerin iki kuşak arasında köprü görevi göreceğine inanıyoruz.Pandemi döneminde uzaktan eğitime en hızlı biçimde adapte olan gençler bugün spor eğitimini de uzaktan alabiliyor. EVoleybol.Net sitesi, voleybol eğitmenleri ve antrenörlerini bu yeni öğrenme ve öğretme sistemleri ile tanıştırmak, uzaktan eğitim programlarını herkesin kullanımına sunmak için hazırlandı. Yeniliklere açık olan ve pandemi döneminde kendini geliştirmek isteyen tüm antrenörleri ve antrenör adaylarını aramıza katılmaya davet ediyoruz.”Türkiye’nin her bölgesinden gelen eğitim taleplerine yanıt veren Geleceğe Smaç ekipleri, bir yandan da eğitim arşivlerini geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyorlar.2015 yılında Eczacıbaşı Spor Kulübü ile ES Voleybol Spor Kulübü işbirliği içinde başlayan Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi 2020-2021 sezonunda toplam 8 ilde, 18 kampüste faaliyetlerini sürdürüyor. Pandemi döneminde aralıksız biçimde çalışmaya devam eden Geleceğe Smaç ekipleri spor salonlarının kapalı olduğu dönemlerde uzaktan voleybol eğitimleri veriyorlar.