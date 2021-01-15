Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan Derece

Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan Derece
TÜRKİYE
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Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan Derece
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Sağlık Çalışanlarına Vefa" konulu "Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları"nın sonuçları belli oldu. Mektup Kategorisinde ilimiz Yılmaz Şener İlkokulu öğrencilerinden Figen Zeynep EREN Mansiyon Ödülü kazandı. İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Ömer YILMAZ, Mansiyon Ödülü kazanan öğrencimiz Figen Zeynep EREN’i, Yılmaz Şener İlkokulu Müdürü Ali SOLMAZ’ı ve ekibini tebrik ederek kendilerine başarılar diledi.

ISPARTA MEM

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