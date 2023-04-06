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YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı

YSK: 14 Mayıs'taki Seçimlerde 64 Milyon 191 Bin 285 Seçmen Oy Kullanabilecek, Yeni Seçmen Sayısı 7 Milyon

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı
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YSK tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde 64 milyon 191 bin 285 seçmenin oy kullanabileceği belirtildi. Ayrıca, yeni seçmen sayısının da 7 milyon olduğu açıklandı. Yurt dışında yaşayan seçmen sayısının ise 3 milyon 286 bin 258 olduğu ifade edildi.
YSK'nın verdiği bilgilere göre, oy verme işlemleri için toplam 195 bin 705 sandık kurulacak. Bunlardan 4 bin 969'u yurt dışında, 21 bin 15'i ise köylerde olacak. Seçmen kütüğünün netleşmesi 12 Nisan'da yapılacak ve seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 19 Nisan'da başlayacak.
İlçe seçim kurullarındaki itirazların toplanması 6 Nisan'da gerçekleşecek. 7 Nisan'da itirazların karara bağlanması planlanırken, 8 Nisan'da İl Seçim Kurulu'na yapılan itirazların karara bağlanması hedefleniyor.
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