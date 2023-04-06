Banka Promosyonları: Acil İyileştirilmesi Gereken Bir Yara

Tüm eğitim çalışanlarına ve halka:

Banka promosyonları acilen sarılması gereken kanayan bir yara haline geldi. Bizler bu kampanyalara emek, alın teri ve emek verdik ve hakkımız olan payımıza düşeni fazlasıyla aldık.

Temmuz 2022'den önce imzalanan banka promosyonları ve kamu çalışanlarının aldığı ödemeler, verilen gülünç meblağlar nedeniyle ekonomik kayıp kaynağı haline geldi. Türk Eğitim Sendikası Isparta Şubesi olarak Isparta'daki tüm eğitim emekçilerinin bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için çeşitli adımlar attık.

Ağustos ayında İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile üniversite rektörlüklerine promosyonların bir an önce güncellenmesi için yazılar gönderilmesi.

Eylül ayında eğitim çalışanları ile yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için toplu bir basın açıklaması mitingi düzenlemek.

Eylül ayında il merkezi, ilçeler ve üniversitelerde imza kampanyası başlatarak kamu çalışanlarının haklı terfi güncelleme taleplerini dile getiren binlerce dilekçeyi toplayarak 1 Ekim'de ilgili banka ve kurumlara durumun vahametini vurgulayarak ilettik.

Soruna çözüm bulmak için ilgili kurum yöneticileriyle sürekli istişare ve müzakereler yapmak.

Muhatapları olmadığı halde bazı bankalarla görüşmek, çalışanlarımızın haklı taleplerini dile getirmek, ilgili yöneticilerle durumu paylaşmak.

Kurumlarda konu ile ilgili tüm bilgilendirme ve istişare toplantılarına katılmak.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) bireysel ve sendikal taleplerimizi iletmek.

Merkezimiz tarafından Milli Eğitim Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve ilgili tüm mercilere yazı gönderilmiş, tüm illerde toplu basın açıklaması toplantılarının yapılmasına karar verilmiş, konu ülke gündemine taşınmış ve gerekli girişimlerde bulunulmuştur. .

Bu çalışmalar sonucunda üniversiteler (SDU: 34.500 TL, ISUBÜ: 28.000 TL) ile Atabey (12.000 TL) ve Eğirdir (16.900 TL) ilçeleri tanıtım sözleşmelerini yenilerken, Gönen (12.000 TL) ve Keçiborlu'da süresi dolan ihaleler yenilendi. (17.000 TL). Merkezimizde, üniversitelerimizde ve ilçelerimizde bu süreçte emeği geçen ve mücadele etmeye devam eden tüm yönetici ve çalışanlara teşekkür ederiz.

Isparta'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel için geçtiğimiz yıl Yapı Kredi Bankası Gülkent Şubesi ile 9.500 TL'ye 3 yıl süreli anlaşma yapıldı. Değişen ekonomik şartlar nedeniyle banka tanıtım sözleşmesinin revize edilmesi için 28 Kasım'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde tüm birliklerin katılımıyla bir toplantı yapıldı (toplantı banka mektubunun geç gelmesi nedeniyle bu tarihte yapıldı). O dönemde bankaların düşük promosyon ücretleri ile Ocak ayındaki maaş zammı ve diğer ek gelirler dikkate alınarak yeni ihalenin Ocak ayına ertelenmesine karar verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 Şubat 2023'te yeni bir müzayede duyurdu. Ancak alt limit 22.000 TL olmasına rağmen 10.000 TL'den başlayan müzayede 14.000 TL gibi saçma bir meblağda kaldı ki bu da emeğimizi ve alın terimizi baltalıyor. .