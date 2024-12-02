Yılbaşına Özel İndirimli Uçak Bileti: Tarih Belli Oldu!

Pegasus, yeni yıl için muhteşem bir kampanya başlattı! Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında büyük indirim fırsatları sunuluyor. Yılbaşına özel bu fırsatlar, seyahat planlarınızı hızlandırmak için kaçırılmayacak bir fırsat!

İNDİRİMLİ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİLETLER

Yurt içi seferlerde 899 TL, yurt dışı seferlerinde ise 49 Euro'dan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu. Bu fırsatlarla yeni yıl tatilinizi şimdiden planlayabilirsiniz!

KAMPANYA TARİHLERİ VE DETAYLAR

Kampanya, 15 Aralık 2024 ile 15 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşlar için geçerli olacak. Antalya, Dalaman, İzmir, Bodrum, Kayseri gibi popüler yurt içi destinasyonların yanı sıra Tiflis, Düsseldorf, Viyana, Berlin gibi yurt dışı destinasyonlarına da indirimli biletler sunuluyor.

YILBAŞINA ÖZEL YURT DIŞI UÇUŞ SEFERLERİ

Pegasus, yılbaşına özel olarak Düsseldorf, Viyana, Berlin, Batum, Atina, Roma, Köln, Budapeşte, Amsterdam, Belgrad, Paris, Prag, Brüksel, Edinburgh, Bakü, Dubai ve St. Petersburg gibi popüler destinasyonlara uçuş seferleri düzenliyor.

Yılbaşına özel indirimli biletlerle tatilinizi planlamak için 15 Ocak'a kadar fırsatları kaçırmayın!