İlaçta Yeni Dönem: Bekleme Süreleri Kısalıyor, Fiyatlar Düşüyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yurtdışından ilaç getirme konusunda önemli bir adım atarak, ilaç erişim süresini hızlandırmayı ve fiyatları düşürmeyi hedefliyor. Yeni yasa teklifiyle, SGK'nın yurtdışından ilaç temin etme yetkisi açılacak, bu sayede vatandaşlar ilaçlarını daha hızlı alacak ve fiyatlarda ciddi düşüşler bekleniyor.

SGK'nın Yeni İlaç Getirme Yetkisi

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan yasa teklifine göre, SGK, yurtdışından ilaç getirebilecek. Bu değişiklik, ilaçların temin süresini kısaltarak vatandaşların daha hızlı erişimini sağlayacak. Şu an, yurtdışından ilaç temininde uzun bekleme süreleri yaşanırken, SGK'nın devreye girmesiyle bu sürecin çok daha hızlı ve etkin hale gelmesi bekleniyor. Ayrıca, aracı firmalar ortadan kaldırıldığı için, ilaçların fiyatları önemli oranda düşecek.

İlaç Geri Ödeme Sistemi ve Düzenlemeler

SGK'nın geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısı 2024 yılı itibarıyla 8.845 olarak belirlendi. Bu ilaçlar, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) doğrultusunda temin ediliyor ve ilaçların geri ödemesi, belirli prosedürlere göre yapılıyor. SGK'nın ilaç getirme yetkisiyle birlikte, özellikle diyabet hastaları için yapılan geri ödeme başvuruları hız kazanacak. Diyabet sensörleri gibi yenilikçi tedavi yöntemleri için geri ödeme düzenlemeleri yapılması bekleniyor.

Kanser İlaçlarında Geri Ödeme Kapsamı Artıyor

Kanser tedavisi için kullanılan ilaçların geri ödeme listesinde de önemli bir artış yaşandı. 792 adet yurt içi ruhsatlı ve 94 adet yurtdışından temin edilen kanser ilacı, SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı.

Çalışanlar ve Emekliler İçin Katılım Payı Düzenlemesi

SGK'nın ilaç geri ödeme sisteminde, çalışanlar ve emekliler için katılım payı uygulaması devam ediyor. Çalışanlardan %20, emeklilerden ise %10 oranında katılım payı alınırken, kronik hastalıklar için bu pay alınmamaktadır.

Yeni Dönemle İlaç Erişimi Kolaylaşıyor

SGK’nın yurtdışından ilaç getirme yetkisiyle, ilaç teminindeki bekleme süresi kısalacak, ilaç fiyatları düşecek ve vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebilecek. İlaç sektöründe köklü değişikliklere yol açacak bu düzenlemeler, özellikle hastaların ilaçlara ulaşımını kolaylaştıracak ve sağlık sektöründe önemli iyileşmelere sebep olacak.