Yemek Ücret Hesaplamaları Değişiyor: Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme, işyerlerinde yemek hizmeti sağlanmayan durumlarda ödenen yemek bedelleriyle ilgili önemli değişiklikler getiriyor. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yemek Kartları ve Çekleri Kapsama Alındı

Daha önce yalnızca yemek bedeli nakit ödemelerini kapsayan düzenlemeye, artık yemek kartı, çeki ve kuponu gibi araçlarla yapılan ödemeler de dahil edildi. Yeni düzenleme, çalışanlara sunulan yemek hizmetlerinin nakit ödeme dışında esnek ödeme seçenekleriyle sağlanabilmesini mümkün kılıyor.

Asgari Ücret Hesaplamasında Değişiklik

Yemek bedeli ödemelerinde asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama yöntemi değiştirildi. Eski uygulamada, günlük asgari ücretin belirli bir oranı yemek ücretine dönüştürülüyordu. Yeni düzenlemeyle, bir günlük yemek bedeli baz alınarak hesaplama yapılacak.

Düzenlemede şu ifadeler yer aldı:

"İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı."

1 Ocak’ta Yürürlüğe Girecek

Bu değişiklikler, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak. Çalışanların yemek bedellerinin daha esnek ve modern yöntemlerle karşılanması, işverenlere ve çalışanlara mali düzenlemelerde kolaylık sağlayacak.

Yeni Düzenleme Neler Getiriyor?