Yılbaşı Rezervasyonu Yapacaklara Önemli Uyarı: Sahte İlanlara Karşı Dikkatli Olun!

Yılbaşı tatili için otel ve restoran rezervasyonu yapmayı planlayanlar, dolandırıcıların hedefi olmamak için dikkatli olmalı. Sivil toplum kuruluşları, sahte ilanlarla mağduriyetlerin önüne geçmek için tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

Sahte İlanlar Artış Gösteriyor

Yılbaşı döneminde, eğlence ve turizm sektörlerindeki işletmelerin yoğun reklam çalışmaları dolandırıcıların dikkatini çekiyor. Sahtekarlar, otel ve restoranların internet sitelerinden alınan görselleri ve isimleri kullanarak cazip teklifler sunuyor. Tüketiciler, genellikle e-posta ve SMS yoluyla gönderilen bu ilanlara karşı daha dikkatli olmalı.

“Rezervasyonlarınızı Son Dakikaya Bırakmayın”

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, özellikle yılbaşı gibi yoğun dönemlerde sahte rezervasyon ilanlarının arttığını belirtti. Kılıç, “Rezervasyon yapmadan önce işletmenin sözleşme şartlarını dikkatlice okuyun ve iptal/değişiklik koşullarını öğrenin. Erken hareket ederek mağduriyetlerin önüne geçmek mümkün” dedi.

Belgelerinizi Saklayın

Kılıç, rezervasyon onayları, ödeme makbuzları ve sözleşmelerin mutlaka saklanması gerektiğini vurguladı. "Bu belgeler, herhangi bir sorun durumunda yasal dayanak sağlayacaktır. Tüketiciler, belgelerini koruyarak tazmin haklarını güvence altına alabilirler" diye ekledi.

Güvenilir Siteleri Tercih Edin

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Sayit Karabağlı ise güvenilir işletmelerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karabağlı, “Rezervasyonlar güvenilir platformlardan yapılmalı ve işletmelerle aynı gün içinde teyit edilmelidir. Aksi takdirde dolandırıcıların kurbanı olabilir veya özel günlerde kapıda kalabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Sahte İlanlara Karşı Alınabilecek Önlemler

Yalnızca bilinen ve güvenilir internet sitelerinden rezervasyon yapın.

Rezervasyonunuzu onaylamadan önce işletmeyi arayarak teyit edin.

Rezervasyon belgelerinizi saklayarak ileride olası sorunlarda kullanabileceğiniz bir dayanak oluşturun.

Yılbaşı planlarınızı keyifle gerçekleştirmek ve sorun yaşamamak için bu uyarıları dikkate almayı unutmayın.