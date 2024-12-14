Sinema salonlarında bu hafta izleyicilerle buluşacak 11 yeni film!

Bu hafta sinema tutkunlarını animasyondan korkuya, aksiyondan komediye kadar farklı türlerde birçok yapım bekliyor. İşte vizyona giren dikkat çekici filmler ve detayları:

1. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri

Tür: Dram

Dram Konu: Güneydoğu'da borçlarını ödemek için domates hasadında çalışan Eyüp'ün, bir çatışmanın ardından çözüm arayışıyla şehirde dolaşmasını konu edinen bir hikâye.

Güneydoğu'da borçlarını ödemek için domates hasadında çalışan Eyüp'ün, bir çatışmanın ardından çözüm arayışıyla şehirde dolaşmasını konu edinen bir hikâye. Yönetmen: Murat Fıratoğlu

Murat Fıratoğlu Oyuncular: Salih Taşçı, Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu

2. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı

Tür: Macera, Animasyon, Fantastik

Macera, Animasyon, Fantastik Konu: Orta Dünya'nın Rohan Kralı Helm Hammerhand’in hayatına ve şekillenmesine odaklanan epik bir animasyon.

Orta Dünya'nın Rohan Kralı Helm Hammerhand’in hayatına ve şekillenmesine odaklanan epik bir animasyon. Yönetmen: Kenji Kamiyama

Kenji Kamiyama Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino

3. Avcı Kraven

Tür: Aksiyon, Fantastik

Aksiyon, Fantastik Konu: Sergei Kravinoff’un aslan saldırısı sonrası özel güçlere kavuşarak Avcı Kraven’a dönüşümünü ve Örümcek Adam’ı avlama mücadelesini anlatıyor.

Sergei Kravinoff’un aslan saldırısı sonrası özel güçlere kavuşarak Avcı Kraven’a dönüşümünü ve Örümcek Adam’ı avlama mücadelesini anlatıyor. Yönetmen: J.C. Chandor

J.C. Chandor Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose

4. Her Şeyin Başı Merkür

Tür: Komedi, Romantik

Komedi, Romantik Konu: Astroloji yazarı olarak mesleğe adım atan bir gazetecinin kariyer ve aşk hayatını konu edinen bir romantik komedi.

Astroloji yazarı olarak mesleğe adım atan bir gazetecinin kariyer ve aşk hayatını konu edinen bir romantik komedi. Yönetmen: Ali Balcı

Ali Balcı Oyuncular: Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut

5. Hain

Tür: Aksiyon

Aksiyon Konu: Bir istihbarat memurunun teşkilata sızan örgütün izini sürme hikâyesi.

Bir istihbarat memurunun teşkilata sızan örgütün izini sürme hikâyesi. Yönetmen: Berke Üzrek

Berke Üzrek Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya

6. Hep Otuz Üç Yaşında

Tür: Belgesel

Belgesel Konu: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin yazım sürecine odaklanan yapım.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin yazım sürecine odaklanan yapım. Yönetmen: Murat Pay

Murat Pay Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut

7. Başlangıçlar

Tür: Dram

Dram Konu: Zorlu bir dönemde Paris’te yaşayan bir restorasyon uzmanının gizemli Osmanlı tablosuyla karşılaşmasını konu alıyor.

Zorlu bir dönemde Paris’te yaşayan bir restorasyon uzmanının gizemli Osmanlı tablosuyla karşılaşmasını konu alıyor. Yönetmen: Ozan Yoleri

Ozan Yoleri Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel

8. Cintihar

Tür: Korku

Korku Konu: Annesinin gizemli geçmişini araştıran Levent’in yaşadığı paranormal olaylar etrafında şekilleniyor.

Annesinin gizemli geçmişini araştıran Levent’in yaşadığı paranormal olaylar etrafında şekilleniyor. Yönetmen: Tolga Öztürk

Tolga Öztürk Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran

9. Gece Bekçisi

Tür: Korku

Korku Konu: Efsanevi bir katilin ortaya çıktığı perili bir kampı keşfetmeye çalışan gençlerin hikayesi.

Efsanevi bir katilin ortaya çıktığı perili bir kampı keşfetmeye çalışan gençlerin hikayesi. Yönetmen: Colton Tran

Colton Tran Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller

10. Hamia: Muskanın Cini

Tür: Korku

Korku Konu: Cinlerle iletişim kurarak muska yapan Esat’ın oğullarının, babalarının ölümünü çözmeye çalışmasını konu edinen bir korku hikayesi.

Cinlerle iletişim kurarak muska yapan Esat’ın oğullarının, babalarının ölümünü çözmeye çalışmasını konu edinen bir korku hikayesi. Yönetmen: Bülent Orçin

Bülent Orçin Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin

11. Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu

Tür: Animasyon

Animasyon Konu: Büyük şehirde yaşayan Vick’in arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda yolculuğa çıkışını anlatıyor.

Büyük şehirde yaşayan Vick’in arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda yolculuğa çıkışını anlatıyor. Yönetmen: Yongchang Lin

Yongchang Lin Oyuncular: Joseph S. Lambert, Xiao Tan

Hangi film favoriniz olacak? Bu hafta sinema salonları dopdolu!