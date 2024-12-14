Sinema salonlarında bu hafta izleyicilerle buluşacak 11 yeni film!
Bu hafta sinema tutkunlarını animasyondan korkuya, aksiyondan komediye kadar farklı türlerde birçok yapım bekliyor. İşte vizyona giren dikkat çekici filmler ve detayları:
1. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri
- Tür: Dram
- Konu: Güneydoğu'da borçlarını ödemek için domates hasadında çalışan Eyüp'ün, bir çatışmanın ardından çözüm arayışıyla şehirde dolaşmasını konu edinen bir hikâye.
- Yönetmen: Murat Fıratoğlu
- Oyuncular: Salih Taşçı, Murat Fıratoğlu, Sefer Fıratoğlu
2. Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı
- Tür: Macera, Animasyon, Fantastik
- Konu: Orta Dünya'nın Rohan Kralı Helm Hammerhand’in hayatına ve şekillenmesine odaklanan epik bir animasyon.
- Yönetmen: Kenji Kamiyama
- Oyuncular: Brian Cox, Miranda Otto, Luke Pasqualino
3. Avcı Kraven
- Tür: Aksiyon, Fantastik
- Konu: Sergei Kravinoff’un aslan saldırısı sonrası özel güçlere kavuşarak Avcı Kraven’a dönüşümünü ve Örümcek Adam’ı avlama mücadelesini anlatıyor.
- Yönetmen: J.C. Chandor
- Oyuncular: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose
4. Her Şeyin Başı Merkür
- Tür: Komedi, Romantik
- Konu: Astroloji yazarı olarak mesleğe adım atan bir gazetecinin kariyer ve aşk hayatını konu edinen bir romantik komedi.
- Yönetmen: Ali Balcı
- Oyuncular: Sinem Kobal, Seyit Alp Navruz, Devrim Yakut
5. Hain
- Tür: Aksiyon
- Konu: Bir istihbarat memurunun teşkilata sızan örgütün izini sürme hikâyesi.
- Yönetmen: Berke Üzrek
- Oyuncular: Haldun Dormen, Mustafa Alabora, Erkan Petekkaya
6. Hep Otuz Üç Yaşında
- Tür: Belgesel
- Konu: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin yazım sürecine odaklanan yapım.
- Yönetmen: Murat Pay
- Oyuncular: Hüseyin Soysalan, Birhan Tut
7. Başlangıçlar
- Tür: Dram
- Konu: Zorlu bir dönemde Paris’te yaşayan bir restorasyon uzmanının gizemli Osmanlı tablosuyla karşılaşmasını konu alıyor.
- Yönetmen: Ozan Yoleri
- Oyuncular: Ahsen Eroğlu, Hazal Subaşı, Zeynep Dinsel
8. Cintihar
- Tür: Korku
- Konu: Annesinin gizemli geçmişini araştıran Levent’in yaşadığı paranormal olaylar etrafında şekilleniyor.
- Yönetmen: Tolga Öztürk
- Oyuncular: Nebi Akyol, Merve Yanık, Muhsin Duran
9. Gece Bekçisi
- Tür: Korku
- Konu: Efsanevi bir katilin ortaya çıktığı perili bir kampı keşfetmeye çalışan gençlerin hikayesi.
- Yönetmen: Colton Tran
- Oyuncular: Randy Couture, Kathleen Kenny, Reid Miller
10. Hamia: Muskanın Cini
- Tür: Korku
- Konu: Cinlerle iletişim kurarak muska yapan Esat’ın oğullarının, babalarının ölümünü çözmeye çalışmasını konu edinen bir korku hikayesi.
- Yönetmen: Bülent Orçin
- Oyuncular: Onur Erdi, Merve Ceren Akcan, Taner Şahin
11. Ayı Kardeşler: Zaman Yolculuğu
- Tür: Animasyon
- Konu: Büyük şehirde yaşayan Vick’in arkadaşlarını kurtarmak için uzay ve zamanda yolculuğa çıkışını anlatıyor.
- Yönetmen: Yongchang Lin
- Oyuncular: Joseph S. Lambert, Xiao Tan
Hangi film favoriniz olacak? Bu hafta sinema salonları dopdolu!