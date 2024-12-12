TBMM Genel Kurulu’nda gerilim dolu anlar yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun arasında tansiyonu yükselten tartışma, Ergene Nehri’nden getirilen bir şişe suyun Bakan Kurum’un önüne bırakılmasıyla başladı.

CHP’li Aygun, kürsüde yaptığı konuşmada, “Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İzmir Körfezi’nden su getirmiştiniz. Ben de size Ergene’den su getirdim,” ifadelerini kullanarak şişeyi Bakan Kurum’un masasına bıraktı. Bunun üzerine Kurum, su şişesini elinin tersiyle yere fırlattı. Bu hareket, Meclis’te tansiyonu daha da artırdı ve oturuma damgasını vurdu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen bu olay, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları bütçelerinin ele alındığı oturumda yaşandı. Söz konusu gerilim, oturuma katılan diğer milletvekilleri arasında da tartışmalara yol açtı.