Yetkisiz Çakar Kullanımına Ağır Ceza Geliyor: Meclis'te Yeni Kanun Teklifi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve güvenlikle ilgili düzenlemeler içeren yeni kanun teklifi bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Kanun teklifi, ruhsatsız silah taşıma cezalarının ve yetkisiz çakar lamba kullanımıyla ilgili yaptırımların artırılmasını öngörüyor.

Rekor Para Cezası Yolda Teklife göre, araçlarında yetkisiz çakar ve tepe lambası bulunduranlara ağır idari para cezası uygulanacak. Bu ceza, 150 bin lira olarak belirlenerek caydırıcı bir nitelik kazanacak. Mevcut durumda ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduran kişilere verilen 1 ila 3 yıl arasındaki hapis cezası, yeni düzenleme ile 2 ila 4 yıl aralığına çıkarılacak.

Diğer Düzenlemeler Kanun teklifi, silahların ana parçalarının satışını ve ülkeye sokulmasını da suç kapsamına alarak bu eylemler için hapis cezası getirmeyi hedefliyor. Ek olarak, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin çalışma koşullarındaki mevcut farklılıkların giderilmesi de planlanıyor.

Bu düzenlemeler, kamu güvenliğinin güçlendirilmesi ve yasal olmayan uygulamaların engellenmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.