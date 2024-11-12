Evlenecek Çiftlere Müjde: Çeyiz Desteği Artıyor

Evlenmeyi planlayan çiftlere sevindirici haber geldi. Ocak ayında yapılacak yeniden değerleme oranı ile çeyiz hesabı desteği artacak, devlet katkısı 83 bin 357 TL’ye kadar yükselecek. Bankalarda açılan çeyiz hesaplarında, 3-5 yıl boyunca düzenli ödeme yapan ve 27 yaşından önce ilk evliliğini gerçekleştiren çiftler, 150 bin TL’ye kadar faizsiz kredi desteğinden yararlanabilecek.

Çeyiz Desteğinde Artış

Ocak ayındaki artışla çeyiz desteği üst limiti önemli ölçüde yükselecek. Yüzde 43,93 oranında yapılacak artışla, mevcut 57 bin 915 TL olan devlet katkısı 83 bin 357 TL’ye çıkacak. Çiftler, iki ayrı hesap açarak toplamda 166 bin 714 TL devlet desteği alabilecekler.

Yeni Düzenlemeler

2025 yılı için yapılacak değişiklikler ile çeyiz hesaplarındaki aylık ödeme alt sınırı 999 TL’den 1.438 TL’ye, üst sınır ise 9.991 TL’den 14.380 TL’ye çıkarılacak. Üç aylık ödeme tercih edenler için alt sınır 4.314 TL, üst sınır ise 43.141 TL olacak.

Devlet Katkısı Ödeme Süresine Göre Değişiyor

Çeyiz desteğinden yararlanmak için ödeme süresi önemli bir faktör. 36-47 ay ödeme yapanlar için devlet katkısı 60 bin 202 TL, 48-59 ay ödeme yapanlar için 69 bin 464 TL, 60 ay ve üzeri ödeme yapanlar için ise 83 bin 357 TL olarak belirlendi.

Başvuru Şartları

Çeyiz desteğinden yararlanmak isteyenlerin hesap açılışını 24 yaşından önce yapması ve en az 36 ay boyunca düzenli ödeme yapmaları gerekiyor. Başvurular, evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde, aile cüzdanı ve ilk evlilik belgesi ile gerçekleştirilecek.

Çeyiz hesabı, genç çiftlere ekonomik destek sağlarken, evlilik öncesi birikim yapmalarını teşvik ediyor. Bu destekle, evlilik sürecine finansal olarak daha hazır bir başlangıç yapılması amaçlanıyor.