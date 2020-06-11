BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde anaokulu öğrencileri, kendi oyuncaklarını ahşaptan tasarlayarak yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Oyuncak Atölyesi" projesiyle öğrencilerin mobilyacılardan elde edilen ahşap parçalarını birleştirip, boyayarak oyuncaklar üretmesi hedefleniyor.

Yeşilova Milli Eğitim Müdürü Nuray Eseroğlu yaptığı açıklamada, 0-6 yaş döneminde çocukların birçok özelliklerinin bu dönemde oluştuğunu ifade etti.

Anasınıflarının amacının çocuklara el becerisi kazandırmanın yanında hayal güçlerini de geliştirmek olduğunu belirten Eseroğlu, "Proje çocuklarımıza planlama, karar verme, yönetme ve risk analizi gibi alanlarda katkıda bulunacak." ifadesini kullandı.







