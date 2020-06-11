ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kaçak olduğu belirlenen 15 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Döşemealtı Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Milli Emlak Daire Başkanlığı Doğa Antalya Emlak Müdürlüğünün kaçak yapılaşma ve işgal tespitleri üzerine harekete geçildiği bildirildi.

Belediye ekiplerinin jandarma ve zabıtalar eşliğinde tespit edilen adreslere gittiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İki günde 15 hazine arazisinde yer alan kaçak yapılar yıkıldı. Çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce belgeleri iptal edilen yapıların da yıkımı gerçekleştirildi. Hazine arazisi statüsünde olan ancak tel örgülerle çevrilerek işgal edilen 20 arazide de tel örgüler iş makineleriyle kaldırıldı."

Belirlenen arazilerde yer alan ağılların yıkımının ise içindeki hayvanların nakledilmesinin ardından gerçekleştirileceği belirtildi.











