Yeni Çalışma Modeli Geliyor: Bakan Işıkhan Detayları Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı canlı yayında yeni nesil çalışma modelleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye ve dünyada çalışma düzeninde değişimlerin yaşandığını belirten Bakan Işıkhan, bu kapsamda çeşitli yöntemlerin değerlendirildiğini vurguladı.

Yeni Nesil Çalışma Modelleri Neler?

Bakan Işıkhan, dünya genelinde uygulanan "Sıfır Saat Sözleşmeler, Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma, Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması" gibi çalışma modellerinin Türkiye'de de uygulanabilirliği üzerinde çalışıldığını belirtti.

Kadın, Genç ve Engellilere Özel Odak

Yeni modellerin özellikle kadın, genç ve engelli bireyler için fayda sağlayacak şekilde tasarlanacağını ifade eden Bakan Işıkhan, "Bu modeller, işçi haklarından taviz vermeksizin ve güvence ilkesine sadık kalarak geliştirilecek" dedi.

Sosyal Diyalog Ön Planda

Çalışma modellerinin oluşturulması sürecinde işçi ve işveren mutabakatının önemine dikkat çeken Bakan, sosyal diyalog mekanizmalarının en doğru şekilde işletileceğini ve her iki tarafın da çıkarlarının korunacağını belirtti.

Güvence Esaslı Uygulama

Yeni modellerde, çalışanların haklarının korunmasına büyük önem verileceğini belirten Bakan Işıkhan, "Modellerin güvenceli olması, bizim için vazgeçilmez bir unsur. Çalışan haklarını koruyacak ve işverenleri teşvik edecek bir denge gözetiyoruz" dedi.



Yeni nesil çalışma modelleri, Türkiye’nin iş gücü piyasasında önemli değişimlere yol açabilecek nitelikte. Hem çalışanların esnek çalışma ihtiyacını karşılamayı hem de işverenlerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen bu modellerin uygulama detayları ilerleyen süreçte netleşecek.