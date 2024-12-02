MÜSİAD’dan Asgari Ücret Açıklaması: %25’in Üzeri Doğru Bulunmuyor

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücrette yapılacak artışa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asmalı, asgari ücrette %25’in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtti ve ekonomik hedeflere zarar verebileceği konusunda uyarıda bulundu.

“Enflasyon Hedefine Zarar Getirecek Artış Doğru Değil”

Bloomberg HT’de katıldığı Varlık Yönetimi programında konuşan Asmalı, asgari ücrette enflasyon hedeflerini gözeten bir artış yapılması gerektiğini vurguladı. Asmalı, "Bana göre, %25'in üzerinde bir asgari ücret artışı doğru değil" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücrette Beklentiler ve Tartışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünü sık sık tekrarladığı bir süreçte, AK Parti kulislerinde asgari ücretin 25 bin ile 27 bin TL arasında olabileceği iddiaları dolaşıyor. İşverenler ise %25’lik bir zammın makul olduğunu savunuyor.

"Kur İhracatçıyı Üzmemeli, İthalatı Teşvik Etmemeli"

Türkiye’nin ekonomik büyüme ve ihracatta sürdürülebilirlik için yapısal reformlara ihtiyaç duyduğunu belirten Asmalı, şu önerilerde bulundu:

İhracatta verimliliğe ve inovatif ürünlere odaklanılması gerektiği,

gerektiği, Kur politikasının ithalatı teşvik etmemesi ve ihracatçıyı üzmemesi gerektiği.

Asmalı, iş dünyasının da yüksek faiz oranlarından rahatsız olduğunu belirterek, "Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

Asgari Ücret Kararı Merakla Bekleniyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret kararı için gözler, Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerde, yeni ücretin belirlenmesi bekleniyor.