Yalvaç Belediyesinden 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Engelli Vatandaşlarımıza ziyaret.
Yalvaç Belediye Başkanımızın Eşi Sayın Tuğba TÜTÜNCÜ ve belediye personelimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği ve ilçemizde bulunan Engelli Eğitim merkezlerini ziyaret etti.
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