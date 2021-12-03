Yalvaç Belediyesi

Yalvaç Belediyesinden 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Engelli Vatandaşlarımıza ziyaret.Yalvaç Belediye Başkanımızın Eşi Sayın Tuğba TÜTÜNCÜ ve belediye personelimiz 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği ve ilçemizde bulunan Engelli Eğitim merkezlerini ziyaret etti.