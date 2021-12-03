TAGEM ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Arasında İş Birliği Anlaşması

Tarım ve Orman Bakanlığı adına Genel İle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında iş birliği anlaşması imzalandı.Türkiye tarım sektörünün gelişimi ve tarımsal kalkınmaya destek ile ülke ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla AR-GE iş birliğini geliştirmek üzere hazırlanan protokolü Genel Müdürümüz Dr. Nevzat Birişik ile Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran imzaladı.Endüstri 4.0 çerçevesinde bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirerek çağa ayak uydurmanın ilke edinildiği anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek ortak bilimsel araştırmalar ile tarımda verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması hedefleniyor.