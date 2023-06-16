WhatsApp'ın Yeni Kısa Video Mesajları Özelliğiyle Anlık İletişim Daha Kolay Hale Geliyor

WhatsApp, iOS ve Android platformlarında kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Ses kaydı gönderir gibi video gönderme imkanı sağlayacak olan kısa video mesajları özelliği, anlık iletişimi hızlandıracak ve kullanıcıların karşı tarafa kolaylıkla video mesaj göndermesini sağlayacak.Meta'nın sahip olduğu popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android cihazlarda kullanıcıların 60 saniyeye kadar kısa videolar paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.Şu anda beta test aşamasında olan bu özellik, seçilmiş beta kullanıcıları tarafından denenebiliyor ve yakın gelecekte kademeli olarak daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor. Ses kaydı gönderir gibi video gönderme özelliği, WhatsApp kullanıcılarına hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurma imkanı sunacak.WABetaInfo tarafından paylaşılan habere göre, "TestFlight uygulaması üzerinden erişilebilen en son WhatsApp beta güncellemeleri (iOS için 23.12.0.71 ve Android için 2.23.13.4) ile bazı şanslı beta test kullanıcılarına video mesajları kaydetme ve gönderme özelliğinin sunulduğunu keşfettik."Bu özellik sayesinde, kullanıcılar 60 saniyeye kadar kısa videolar kaydedebilecek ve hızlı bir şekilde iletişim kurmak için videoları karşı tarafa gönderebilecekler.Ses kaydı göndermek için kullanıcılar mikrofon düğmesine basılı tuttuğunda, bu düğme video kamera düğmesine dönüşecek ve kullanıcılar artık video mesajlarını kaydedip gönderebilecekler. Video mesajı gönderdiğinizde veya aldığınızda, ekran görüntüsünde gösterildiği gibi videoyu büyütmek için bir kez dokunarak sesi dinleyebileceksiniz.WhatsApp'ın yeni kısa video mesajları özelliği, anlık iletişimi daha zengin ve etkileşimli hale getirirken, kullanıcıların kolaylıkla video paylaşabilmesine olanak sağlayacak. Bu özellikle birlikte, WhatsApp kullanıcıları daha önce hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde kısa videolarla iletişim kurabilecekler.