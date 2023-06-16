Isparta Belediyesi, Tarihi Üzüm Pazarı'nda gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kapsamında 53 dükkanın tamamlanarak projeye uygun hale getirildiğini duyurdu. Tarihi Üzüm Pazarı, 16'sı tescilli olmak üzere toplamda 110 dükkanın bulunduğu bir alandır ve bu projenin bir parçası olarak 3 farklı etapta restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Diğer etaplarda ise 4'ü tescilli 57 dükkanın restorasyon sürecine başlanacak.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından şehirdeki tarihi yapıların restore edilerek yeniden canlandırılmasına büyük önem verilmektedir. Bu çerçevede, Tarihi Üzüm Pazarı da restore edilen mekanlar arasındadır. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte, 1. etapta 4'ü tescilli, 7'si tescilsiz toplamda 11 dükkan, 2. etapta ise 7'si tescilli, 21'i tescilsiz toplamda 28 dükkan ve 3. etapta 1'i tescilli, 13'ü tescilsiz toplamda 14 dükkan tamamlanmıştır. Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda toplamda 53 dükkan restore edilmiştir. Diğer etaplarda ise 4'ü tescilli 57 dükkanın restorasyon çalışmalarına başlanacak.Restorasyon sürecinde dükkanların çatı ve dış cepheleri projeye uygun bir şekilde tadilattan geçirilmektedir. Sıva işlemlerinin tamamlanmasının ardından dükkanlara ahşap doğramalar ve camlar monte edilmekte ve projeye uygun bir şekilde hak sahiplerine teslim edilmektedir. Isparta Belediyesi, tarihi dokunun korunması ve şehrin kültürel mirasının canlandırılması adına yürüttüğü bu çalışmalarla önemli bir adım atmaktadır.