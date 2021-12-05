“En İyi Narkotik Polisi: Anne” Projesi Kapsamında Bilgilendirme Semineri Yapıldı

Uluborlu Kaymakamlığı





Uluborlu Kaymakamlığı

Çocuklarımızın ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’mızın başlatmış olduğu “En İyi Narkotik Polisi: Anne” projesi kapsamında tanıtım ve genel bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.Projenin tanıtımı ve genel bilgilendirme amaçlı yapılan seminerde, uyuşturucu ile mücadele, çocuklarımız ve gençlerimizin bu bağımlılığa kapılmadan nasıl önlem alabiliriz gibi konularda “Narkotik Maddeler” ile ilgili sunum gerçekleştirildi.