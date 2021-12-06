Türkiye Alzheımer Denizli Şubesi Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz ve Tiyatro ekibi Başkan Veli GÖK'ü makamında ziyaret ettiler.Dernek Başkanı Hülya Hatice Eryılmaz günün anısına Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök'e plaket takdiminde bulundu.Başkan Veli GÖK 'Eğirdir'de böylesine anlamlı bir tiyatroyu halkımızla buluşturdukları için dernek başkanı ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.Bugün akşam saat 20.00'de Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda gerçekleşecek "UNUTSALAR DA UNUTULMAYACAKLAR" tiyatro Oyununa tüm halkımız ücretsiz olarak katılabilecekler.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)