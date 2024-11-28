TÜVTÜRK Araç Muayene Ücretlerine Zam Yapıldı

2024 yılı için TÜVTÜRK tarafından uygulanan araç muayene ücretlerinde önemli bir artış gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, araç sahiplerinin ödeyeceği muayene ücretlerinde %43,93'lük bir artış yapıldı.

Yeni Muayene Ücretleri:

2024 yılında araç muayene ücreti : 1.821 TL

: 1.821 TL 2025 yılı itibarıyla yeni ücret: 2.621 TL

TÜVTÜRK yetkilileri, bu artışın, belirlenen yeniden değerleme oranı doğrultusunda yapıldığını açıkladı. Araç sahiplerinin yılda en az bir kez araçlarını muayene ettirmeleri gerektiği düşünüldüğünde, bu artış önemli bir maliyet değişikliği anlamına geliyor.



