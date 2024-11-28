Altın Alım-Satımında Yeni Yasak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumculuk sektöründe denetimleri artırarak önemli bir yasağa imza attı. Türkiye genelinde, kredi kartı kullanılarak yapılan altın alım-satımı ve sonrasında yapılan nakde çevirme (bozdurma) işlemleri yasaklandı. Bu yasağa uymayan kuyumculara ise ağır cezalar uygulanmaya başlandı.

Yasağın Sebepleri ve Hedefi

Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle vatandaşların kredi kartıyla altın alıp nakde çevirmesi, enflasyonu körükleyerek tüketim harcamalarını artırdığı ve vergi kaybına yol açtığı gerekçesiyle yasaklandı. Hükümet, bu tür işlemlerin önüne geçerek ekonomik denetimleri sıkılaştırmayı hedefliyor.

Yapılacak Yaptırımlar

Kredi kartıyla altın alım-satımı yapan ve sonrasında nakde çevirmeye çalışan kuyumculara, mevzuata aykırılık nedeniyle cezalar kesilecek. Üstelik, bu tür işlemleri yapan kuyumcu işletmelerinin lisansları iptal edilebilecek.

Hükümetin Yeni Ekonomik Önlemleri

Kredi kartı nakit avans vadeleri 12 aydan 3 aya indirildi. Nakit avans limitleri, kart limitinin yalnızca %25'i ile sınırlı hale getirildi.

Bu önlemler, talep enflasyonunu baskılamak ve kredi genişlemesini sınırlamak amacıyla alındı. Kuyumculuk sektöründeki temsilciler, düzenlemelerin sektöre daralma getireceğini belirterek görüşlerini yetkililere ileteceklerini ifade ettiler. Ancak, denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ve mevzuata aykırı uygulamalara sıfır tolerans gösterileceği vurgulandı.