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Aile Hekimlerine Yeni Görev: Hacamat ve Akupunktur Uygulamaları Geliyor

Aile Hekimlerine Yeni Görev: Hacamat ve Akupunktur Uygulamaları Geliyor
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Aile Hekimlerine Yeni Görev: Hacamat ve Akupunktur Uygulamaları Geliyor

Sağlık sisteminde önemli bir değişiklik kapıda. Aile hekimlerinin görev tanımına hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri ekleniyor. Ancak bu uygulamalar bazı şartlara bağlanmış durumda:

  • Mesai Saatleri Dışında: Hekimler bu hizmetleri sadece çalışma saatleri dışında sunabilecek.
  • Sertifika Şartı: Hacamat ve akupunktur uygulamalarını yapabilmek için hekimlerin ilgili eğitimlerden geçerek sertifika almaları gerekiyor.
  • Ücretli Hizmet: Bu tedaviler ücretsiz değil, belirli bir ücret karşılığında yapılacak.

Ek Hizmetler ve Olası Sorunlar

Yeni düzenleme yalnızca geleneksel tedavilerle sınırlı değil:

  • Ücretli Raporlar: Aile hekimlerinin düzenlediği bazı raporların ücretli hale getirilmesi gündemde.
  • Hastane Sevklerinde Katkı Payı: Aile hekiminden sevkle hastaneye başvuranlar için katkı payının düşürülmesi planlanıyor. Bu adımın, hastanelerdeki yoğunluğu azaltması bekleniyor.

Riskler ve Endişeler

Düzenleme, farklı görüşleri de beraberinde getirdi:

  • Hekim Sayısının Yetersizliği: Mevcut aile hekimi sayısının, yeni ek görevleri kaldırmakta yetersiz kalabileceği ifade ediliyor.
  • Sağlıkta Şiddet Riski: Ek yüklerin hasta memnuniyetsizliğini artırarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti tetikleyebileceği uyarısı yapılıyor.

Uygulama Detayları Bekleniyor
Düzenlemenin uygulamaya ne zaman gireceği ve kapsamının nasıl olacağı henüz net değil. Ancak bu değişiklikler, aile hekimlerinin sağlık sistemindeki rolünü yeniden şekillendirebilir.

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