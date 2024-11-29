Türkiye Genelinde Kötü Koku Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde azot dioksit gazı kaynaklı kötü kokuya karşı vatandaşları uyardı. MGM'nin yayımladığı hava tahmin raporuna göre, özellikle batı bölgelerinde yüksek basınçlı havanın etkisiyle puslu bir hava oluşacak. Bu durum, yarından itibaren diğer şehirlere de yayılacak ve kötü koku hissedilecek.

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Endüstriyel faaliyetler ve kimyasal tepkimeler nedeniyle atmosferde oluşan bu gaz, özellikle yüksek basınçlı hava koşullarında daha belirgin hale gelir.

MGM, gazın etkisiyle oluşan kötü kokunun, klora benzer bir kokuya yol açabileceğini belirterek vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Azot dioksit, düşük miktarlarda insan sağlığına ciddi bir tehdit oluşturmasa da, havadaki artışı kötü kokuya neden olabilir.