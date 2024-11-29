Motokuryeler için Yeni Düzenleme: İki Şart Zorunlu Hale Geliyor

Türkiye'de 2 milyona yakın motokuryeyi ilgilendiren yeni güvenlik düzenlemeleri gündemde. Yapılacak değişikliklerle, kurye olmak isteyenlerde iki önemli şart aranacak:

Mesleki yeterlilik sertifikası alma zorunluluğu Temiz bir adli sicil kaydı

Motokurye Sayısı ve Kayıtdışı Çalışma Sorunu

Motosiklet Sürücüleri Federasyonu (MOSEF) Genel Başkanı Murat Tomris, kayıtlı kuryelerin sayısının 1 milyon olduğunu, kayıtdışılarla birlikte bu rakamın 2 milyona yaklaştığını ifade etti. Tomris, kayıtdışı hizmetlerin devlete milyarlarca liralık vergi kaybı yarattığını belirtti.

Güvenlik Açıkları ve Uyuşturucu Tehlikesi

Tomris, sektörde güvenlik prosedürlerinin eksikliği nedeniyle birçok adli geçmişi olan kişinin motokuryelik yaptığını vurguladı. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinde kurye kullanımı gibi ciddi sorunlar bulunduğuna dikkat çekti:

"Motokuryeler, bazen bilmeden uyuşturucu taşımacılığına alet ediliyor. Örneğin, müşteriler yüksek ücret karşılığında bir takım elbiseyi taşımalarını istiyor. Elbisenin gizli bölmelerine uyuşturucu saklanabiliyor."

Bakanlığın Düzenleme Planı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi sonrası hızla artan kurye sayısına dikkat çekerek, güvenlik ve işçi hakları için yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. İçişleri Bakanlığı ve BTK ile yürütülen bu süreçte, hem kuryelerin korunması hem de güvenlik risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

Yeni düzenlemeler, sektördeki kayıtdışı çalışmaları azaltmayı ve güvenliği artırmayı hedefliyor.