Açlık Sınırı Yine Asgari Ücreti Ezdi: Ekonomik Sıkıntılar Derinleşiyor

Türk-İş, Kasım 2024 tarihli "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli aylık harcama tutarı, açlık sınırı 20 bin 532 TL'ye yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 66 bin 976 TL olarak belirlendi, bu da bir ailenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken gelir miktarını ifade ediyor.

Ayrıca, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyetinin 26 bin 712 TL olduğu, ancak mevcut asgari ücretin bu yaşam maliyetine yetişmediği belirtiliyor. Asgari ücret ile yaşam maliyeti arasındaki fark ise 9 bin 700 TL. Araştırmaya göre, mutfak enflasyonu da aylık %0,64, yıllık %46,60 ve 12 aylık bazda %67,20 olarak hesaplandı.

Türk-İş, ekonomik sıkıntıların giderek derinleştiğini ve gelir adaletsizliğinin arttığını vurguladı. Açıklamada, "Giderek artan hayat pahalılığı ve gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumun dar ve sabit gelirli kesimlerinin yaşamını zorlaştırıyor" denildi. Ayrıca, mevcut asgari ücretin dört kişilik bir aile için sadece 7 gün yetebildiği, bu durumun insan onuruna yaraşır bir yaşam standardı sağlamak için yeterli olmadığı ifade edildi.