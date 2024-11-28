Türkiye’de Sosyal Medya Kullanımına Yeni Düzenleme: 13 Yaş Altına Yasak Geliyor!

Çocukların sosyal medya kullanımına dair endişeler dünya genelinde artarken, Türkiye de bu konuda harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 13 yaş altındaki çocukların sosyal medya uygulamalarına ve sosyal ağlara erişimini yasaklamayı hedefleyen bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

5651 Sayılı Kanun’da Değişiklik Gündemde

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, 13 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini sınırlandırmak için 5651 Sayılı Kanun’da değişiklik yapılacağını açıkladı. Gün, bu düzenlemenin özellikle ortaokul öğrencilerini kapsayacağını ve sosyal medya kullanımının tamamen yasaklanmasının amaçlandığını belirtti.

Akıllı Telefonlara da Sınırlama Geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, akıllı telefon kullanımına sınırlama getirmek için TBMM ile iş birliği içinde. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Eda Şirnevai, 13 yaş altındaki çocukların akıllı telefon kullanımı konusunda çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Dünya Genelindeki Örnekler İnceleniyor

Türkiye’nin bu konuda çalışmaları, dünya genelindeki uygulamalardan esinleniyor. İşte dikkat çeken örnekler:

Çin: 16 yaş altı için sosyal medya hesabı açma ebeveyn iznine bağlı, 22.00-06.00 arası internet erişimi yasak.

16 yaş altı için sosyal medya hesabı açma ebeveyn iznine bağlı, 22.00-06.00 arası internet erişimi yasak. ABD: Bazı eyaletlerde 14 yaş altına sosyal medya yasağı.

Bazı eyaletlerde 14 yaş altına sosyal medya yasağı. Fransa: 15 yaş altı sosyal medya için ebeveyn izni şart.

15 yaş altı sosyal medya için ebeveyn izni şart. Güney Kore: 16 yaş altı için 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak.

16 yaş altı için 24.00-06.00 arasında çevrim içi oyun yasak. İtalya: 14 yaş altına cep telefonu, 16 yaş altına sosyal medya yasağı var.

14 yaş altına cep telefonu, 16 yaş altına sosyal medya yasağı var. Avustralya: 14 yaş altına sosyal medya yasağına ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

14 yaş altına sosyal medya yasağına ciddi yaptırımlar uygulanıyor. İrlanda: 16 yaş altı için akıllı telefon yasağı tartışılıyor.

Türkiye’nin Adımları Ne Anlama Geliyor?

Türkiye’nin, bu düzenlemelerle çocukların dijital platformlarda korunmasını artırmayı ve olası riskleri en aza indirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yeni düzenleme, çocukların dijital dünyadaki varlığını yeniden şekillendirecek önemli bir adım olacak.

Sosyal medya ve teknoloji dünyasında çocukların güvenliği için yeni dönem başlıyor!