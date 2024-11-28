2025'te Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: En Düşük Maaş 15-17 Bin Lira Olabilir

Ocak ayı yaklaşırken milyonlarca emekli ve memur, maaşlarına yapılacak zam oranlarını merak ediyor. Özellikle 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı beklentileri kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Ekonomist Muhammet Bayram, CNNTÜRK'e yaptığı açıklamada, hükümetin "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" politikasını hatırlatarak şunları söyledi:

"En az enflasyon farkı kadar bir artış yapılacak, ancak şu anki ekonomik politikalar doğrultusunda refah payı artışı beklemiyorum."

6 Aylık Enflasyon Farkı ve Tahmini Zam Oranları

Bayram, 4 aylık enflasyon farkının %12,06 olduğunu, kasım ve aralık ayındaki enflasyon beklentilerine göre bu oranın %16-17 seviyelerine çıkacağını belirtti. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini olan %44 doğrultusunda:

SGK ve Bağ-Kur emeklileri : %16-17 arasında zam alabilir.

: %16-17 arasında zam alabilir. Memur ve memur emeklileri: Toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla %14-15 oranında bir zam bekleniyor.

En Düşük Emekli Maaşı 2025'te Ne Kadar Olacak?

Temmuz ayında ara zamla 12.500 TL'ye yükselen en düşük emekli maaşı, 2025'te daha da artacak. Bayram, en düşük emekli maaşının 15-17 bin TL arasında olmasını beklediğini ifade etti.

Kök Maaşlara Zam Önerisi

Bayram, mevcut sistemde kök maaşlara yapılan zamların yetersiz kaldığını ve asgari ücretle olan farkın kapatılması gerektiğini vurguladı.

"En düşük emekli maaşı, asgari ücretle orantılı artırılırsa, emekliler bir nebze rahat nefes alabilir" dedi.

Refah Payı Şimdilik Belirsiz

Refah payı konusunda net bir öngörü bulunmasa da, kasım ve aralık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından bu konuda daha net değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Emekliler ve memurlar, maaşlarındaki artış oranlarını heyecanla beklerken, 2025 yılında yapılacak düzenlemelerin geçim standartlarına etkisi merak konusu olmaya devam ediyor.