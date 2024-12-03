Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan Asgari Ücret Açıklaması: "İnsan Onuruna Yakışır Bir Ücret İstiyoruz"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 10 Aralık'ta başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde yaptığı açıklamada, enflasyon hedeflerine dayalı zam tekliflerini reddettiklerini ve işçiler için insan onuruna yakışır bir ücret talep ettiklerini belirtti.

"Enflasyon Hedeflerini Kabul Etmiyoruz"

Atalay, 2025 yılı enflasyon hedefi olan %21, MÜSİAD'ın önerdiği %25 zam oranı ve yıl sonu gerçekleşmesi beklenen %44 oranını yetersiz bulduklarını açıkladı. Atalay, bu oranların işçilerin yaşam standartlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, "Bugüne kadar telaffuz edilen rakamları uygun bulmuyoruz" dedi.

"Asgari Ücret Enflasyona Sebep Değil"

Asgari ücretin enflasyona neden olmadığına dikkat çeken Atalay, "Bir senedir asgari ücrete zam gelmiyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Bu durum, asgari ücretin enflasyona sebep olmadığını gösteriyor" diyerek 2024 yılını örnek gösterdi.

"TÜİK Verilerine Güvenmiyoruz"

Atalay, TÜİK'in enflasyon verilerine güvenmediklerini belirterek, asgari ücret belirleme sürecinde sadece gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranlarına bağlı kalmanın doğru olmadığını vurguladı. "İşçilerin insan onuruna uygun yaşayacağı bir ücret belirlemek istiyoruz" şeklinde konuştu.

9 Milyon Çalışanı Etkileyen Süreç

Asgari ücret görüşmelerinin yaklaşık 9 milyon çalışanı doğrudan etkileyeceğine dikkat çeken Atalay, işverenlerin teklif ettiği zam oranlarının gerçek ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Piyasalarda Beklentiler Ne Yönde?

Piyasalarda asgari ücretin 2025 yılı için %25 civarında artırılacağına dair genel bir beklenti var. Ancak Türk-İş, bu oranın yeterli olmadığını savunarak daha yüksek bir artış için mücadele edeceğini duyurdu.



Türk-İş, asgari ücretin sadece enflasyon oranlarıyla değil, işçilerin insanca yaşayabileceği bir seviyede belirlenmesi gerektiğini vurguluyor. Görüşmeler, 10 Aralık'ta başlayarak tüm çalışanların gözü kulağı bu süreçte olacak.