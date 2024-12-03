SSK, Bağ-Kur ve Memur Maaşlarına Ocak Zammı Netleşti: İşte Yeni Maaşlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 2025 Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca emekli ve memurun maaşlarını etkileyecek olan 5 aylık enflasyon farkı ve zam oranları açıklandı.

5 Aylık Enflasyon Farkı Belli Oldu

TÜİK verilerine göre, Kasım ayı enflasyonu %2,24 olarak gerçekleşti. Yıllık bazda enflasyon %47,09 seviyesine ulaştı. Bu veriler ışığında:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak hesaplandı.

olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birleştirilerek maaşlara yansıtılacak.

Emekliler ve Memurlar İçin Zam Detayları

Emekliler ve memurlar, her yıl iki kez maaş zammı alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı hesaplanarak belirleniyor.

Kasım ayı enflasyonu ile birlikte:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılacak zam oranı %14,57 olarak belirlendi.

için yapılacak zam oranı %14,57 olarak belirlendi. Memur ve memur emeklilerinin zam oranı, Aralık ayı enflasyonunun ardından netleşecek.

Yeni Maaşlar Nasıl Olacak?

Henüz net maaş rakamları açıklanmasa da:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri , zam oranına göre mevcut maaşlarının %14,57 fazlasını alacak.

, zam oranına göre mevcut maaşlarının %14,57 fazlasını alacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birleşen zam oranı Aralık ayı enflasyonuyla birlikte kesinleşecek.

Ocak Ayı Beklentisi

Aralık ayında gerçekleşecek olan enflasyon, zam oranını tam olarak belirleyecek. Ocak ayında maaşlara yansıyacak bu artış, özellikle geçim zorluğu yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor.

Sonuç:

SSK, Bağ-Kur ve memurlar için belirlenen zam oranları, 2025 yılına ekonomik bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tüm detaylar, Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.